Fusignano: a Elio Missiroli l'”Ordine al merito della Repubblica italiana”
Il fusignanese Elio Missiroli è uno dei dieci cittadini della provincia che, nella mattinata di mercoledì 4 novembre in piazza del Popolo a Ravenna, sono stati insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal prefetto Raffaele Ricciardi.
Elio Missiroli, imprenditore fusignanese, è stato premiato non soltanto per la sua attività nel campo dell’abbigliamento, anche a memoria della figlia Nicoletta Missiroli, agente della Polizia di Stato scomparsa nel 2017 a causa di un incidente automobilistico che coinvolse anche il collega Pietro Pezzi, durante un’operazione di servizio a Lido Adriano. Nel 2020 ai due caduti è stata intitolata la caserma della Polizia di frontiera del porto di Ravenna, mentre il Comune di Fusignano ricorda Nicoletta Missiroli ogni anno, in occasione della festa dell’Otto settembre, che si apre sempre con una camminata a lei intitolata.
Alla consegna dell’attestato a Missiroli ha partecipato anche il sindaco di Fusignano Nicola Pondi.