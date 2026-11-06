Il futuro dell’Unione della Bassa Romagna al centro di un convegno promosso dal PD a Lugo

Davide Pietrantoni

Il Partito Democratico della Bassa Romagna promuove sabato 7 novembre, dalle 9 alle 12, al Salone Estense di Lugo, un convegno dedicato al futuro dell’Unione dei Comuni, per fare il punto sull’esperienza amministrativa avviata nel 2008 e individuare nuovi obiettivi per i prossimi anni. L’iniziativa, dal titolo “Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nuovi obiettivi per nuove visioni”, rappresenta il primo appuntamento pubblico del “Progetto Cantiere Unione”, un percorso di confronto politico e amministrativo avviato lo scorso giugno e destinato a proseguire fino alla primavera del 2027.

Il progetto nasce dalla costituzione di gruppi di lavoro composti da amministratori del territorio e militanti del Partito Democratico, con l’obiettivo di analizzare i risultati raggiunti dall’Unione della Bassa Romagna e riflettere sulle prospettive future della gestione associata dei servizi e delle politiche territoriali. Il convegno sarà l’occasione per ripercorrere le tappe che hanno portato alla nascita dell’ente, confrontare esperienze amministrative differenti e discutere le sfide che attendono i Comuni del comprensorio lughese.

«L’Unione dei Comuni è nata nel 2008 da una forte intuizione e da una precisa volontà politica – spiega Davide Pietrantoni, coordinatore PD Bassa Romagna –. È stata una scelta lungimirante e innovativa, che in questi anni ha prodotto risultati importanti. Ma proprio perché crediamo nel valore di questa esperienza, non possiamo limitarci a celebrarne i successi. I bisogni dei cittadini cambiano, le sfide diventano più complesse e nuove esigenze ci chiedono di ripensare continuamente il nostro modo di amministrare e di fare comunità. Non possiamo sederci sugli allori. Il progetto Cantiere Unione nasce esattamente da questa consapevolezza e dalla volontà di riportare la politica al centro del confronto sul futuro del nostro territorio. L’iniziativa del 7 novembre rappresenta una prima tappa pubblica del progetto: un’occasione per ascoltare, confrontarci, valorizzare altre esperienze e iniziare a tracciare la direzione».

Il convegno si aprirà alle 9 con i saluti di Nicola Dalmonte, segretario provinciale del Pd di Ravenna, Davide Pietrantoni ed Elena Zannoni, sindaca di Lugo e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Alle 9.30 seguirà un approfondimento tecnico dedicato allo stato delle Unioni di Comuni, alla loro evoluzione e alle prospettive offerte dall’attuale quadro normativo, affidato a Marco Mordenti, segretario del Comune di Cesena e direttore della Provincia di Forlì-Cesena.

Alle 10 è prevista la tavola rotonda “Idea politica e innovazione amministrativa”, dedicata alla ricostruzione dell’esperienza della Bassa Romagna attraverso il contributo di alcuni dei protagonisti che ne hanno accompagnato lo sviluppo. Interverranno Raffaele Cortesi, sindaco di Lugo dal 2004 al 2014 e presidente dell’Unione dal 2008 al 2014; Francesco Raphael Frieri, direttore dell’Unione dal 2009 al 2016; Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo dal 2014 al 2024 e presidente dell’Unione dal 2019 al 2024, ed Elena Zannoni, attuale presidente dell’ente.

Il confronto permetterà di ripercorrere le scelte amministrative che hanno caratterizzato la nascita e il consolidamento dell’Unione, valutandone l’evoluzione nel corso degli anni e individuando i temi sui quali concentrare il lavoro futuro.

Alle 10.45 il dibattito si allargherà ad altre esperienze territoriali con la tavola rotonda “Visioni a confronto”, alla quale parteciperanno Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd di Bologna; Federica Malavolti, sindaca di Riolo Terme, nell’ambito dell’esperienza dell’Unione della Romagna Faentina; Matteo Montanari, sindaco di Medicina, per il Circondario imolese, e Riccardo Righi, sindaco di Carpi, per l’Unione delle Terre d’Argine.

L’obiettivo sarà mettere in relazione modelli differenti di collaborazione tra Comuni, approfondendo le opportunità e le criticità della gestione associata e le possibili strategie per affrontare le nuove esigenze delle comunità locali.

Le conclusioni, previste alle 11.30, saranno affidate a Davide Baruffi, assessore della Regione Emilia-Romagna e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale del Partito Democratico.