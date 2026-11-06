Il tesoro di Teodorico: laboratorio per bambini al Museo Classis Ravenna

Una moneta può raccontare la storia di un re? I bambini e le bambine da 5 a 12 anni potranno scoprirlo partecipando al laboratorio Il tesoro di Teodorico, in programma sabato 7 novembre, alle ore 15, al Museo Classis Ravenna nell’ambito di LARA Kids&Family, la rassegna dedicata a bambini e famiglie promossa dalla Fondazione RavennAntica con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

I giovani partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della figura del celebre re ostrogoto attraverso un racconto coinvolgente. A seguire, spazio alla creatività sperimentando la grafica creativa e realizzando una moneta-ritratto ispirata al sovrano, per trasformare la conoscenza della storia in un’esperienza pratica e divertente.