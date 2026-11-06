Inaugurato l’Expo Marathon Village al Pala De André: via al weekend della Maratona di Ravenna con circa 15mila iscritti

Ciak, si corre. Si è aperto ufficialmente, con l’inaugurazione dell’Expo Marathon Village al Pala De André, il weekend della 27^ edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Al taglio del nastro era presente Alessandro Barattoni, sindaco del Comune di Ravenna.

Da oggi, venerdì 6 novembre, a domenica 8 novembre, migliaia di atleti, atlete, famiglie e visitatori arriveranno in città per l’evento sportivo più atteso dell’anno a Ravenna, organizzato da Ravenna Runners Club. Il Pala De André sarà il cuore dell’evento e il punto di partenza delle gare, mentre via di Roma accoglierà i partecipanti al traguardo.

Il 2026 sarà un’edizione da record: tutte e tre le distanze sono ufficialmente sold out. La Maratona di Ravenna, la Consar Ravenna Half Marathon e la Martini Good Morning Ravenna 10K, con circa 15mila iscritti complessivi nelle tre gare principali della domenica, hanno esaurito tutti i pettorali disponibili: un risultato straordinario, che accende l’entusiasmo per un appuntamento che si preannuncia memorabile. Proseguono intanto le iscrizioni alla ENI Ravenna Family Run e alla Dogs&Run.

Domani, sabato 7 novembre, il programma sarà ricchissimo. Si comincerà alle 9.15 con la seconda Shake Out Run, una corsa leggera per sciogliere i muscoli e condividere l’attesa della gara. Alle 10.15 partirà la ENI Ravenna Family Run, corsa e camminata non competitiva di 2 km dedicata a bambini, scuole e accompagnatori, mentre intorno alle 12 toccherà alla Dogs&Run, la maratonina a sei zampe da vivere insieme ai propri cani.

Ad accompagnare gli appuntamenti, dalle 9 alle 16, tempo permettendo, sarà il Festival dello Sport nell’area esterna del Pala De André, con le associazioni affiliate a UISP e CSI. Giochi, esibizioni e dimostrazioni offriranno a tutti l’occasione di provare diverse discipline, mentre i più piccoli potranno cimentarsi nel percorso di Pompieropoli, curato dall’Associazione nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio, spazio ai protagonisti della gara: alle 16.45 saliranno sul palco i Top Runner, mentre alle 17.15 sarà la volta della presentazione ufficiale dei Pacer, pronti ad accompagnare i partecipanti verso il traguardo.

Domenica 8 novembre la giornata inizierà con gli ultimi preparativi: il ritiro dei pettorali sarà riservato ai runner provenienti da fuori provincia, dalle 7.15 alle 8.45, con la fascia dalle 8 alle 9.30 dedicata alla 10K. Alle 9.15 partiranno la Maratona di Ravenna, che quest’anno assegnerà anche i titoli del Campionato Italiano Master, e la Consar Ravenna Half Marathon. A seguire prenderà il via Correndo senza Frontiere, il percorso di 3,2 km riservato alle persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale. Alle 10.15 sarà la volta della Martini Good Morning Ravenna 10K, aperta a tutti nelle formule FAST e WALK.