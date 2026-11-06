Maratona di Ravenna, domenica città a ostacoli per gli automobilisti: ecco come uscire senza restare intrappolati

Domenica 8 novembre Ravenna sarà tutta per i maratoneti. O quasi. Dalle 8 del mattino, infatti, il percorso della Maratona Città d’Arte sarà chiuso al traffico e per gli automobilisti che dovranno uscire dalla città sarà necessario cambiare abitudini e, soprattutto, itinerario.

Niente panico: Ravenna non resterà completamente isolata, ma bisognerà scegliere con attenzione la strada da percorrere. La planimetria diffusa dagli organizzatori individua le strade sempre percorribili, quelle che resteranno aperte ma con possibili rallentamenti e il tracciato della gara.

Abbiamo provato a costruire una piccola guida per chi domenica mattina dovrà mettersi al volante. Perché se i maratoneti dovranno macinare chilometri, gli automobilisti dovranno soprattutto armarsi di pazienza e, possibilmente, non affidarsi al percorso abituale.

Da Zalamella e San Biagio verso Cervia, Cesena e Rimini

Chi abita nella zona della Zalamella e di San Biagio, e deve dirigersi verso sud, dovrà evitare di attraversare il centro o di puntare verso Ponte Nuovo e Classe, interessate dal percorso della maratona.

Per raggiungere Cervia e Rimini, la direttrice di riferimento è la SS16 Adriatica, che nella planimetria è indicata come percorribile. L’obiettivo è raggiungerla attraverso la viabilità esterna, senza passare da Ponte Nuovo e Classe, dove le strade resteranno chiuse indicativamente fino alle 14.

Per Cesena, la cartina indica una possibilità interessante: la SS3 bis Tiberina (E45), raggiungibile attraverso la viabilità meridionale. Anche in questo caso è meglio puntare sui collegamenti esterni.

Dalla Darsena verso Rimini e Lugo

La Darsena è una delle zone che richiedono maggiore attenzione. Alcune limitazioni scatteranno già sabato sera: dalle 19 del 7 novembre alle 21 dell’8 novembre saranno chiuse al transito diverse strade, fra cui via Cavalcoli, via Boldrini, via D’Alaggio e via Manfredi.

Per andare verso Rimini, la direttrice da considerare è quella di via Trieste e della SS67 Tosco-Romagnola, che nella planimetria risulta percorribile, con i collegamenti verso la SS16 Adriatica. Bisognerà però fare attenzione a non imboccare i tratti chiusi della Darsena e a verificare il collegamento effettivamente accessibile dal proprio punto di partenza.

Per raggiungere Lugo, invece, il riferimento è la viabilità settentrionale: via delle Industrie, via Mattei, via Navilio e i collegamenti verso via Canalazzo e la SS309 dir sono indicati come percorribili. Anche in questo caso sarà necessario raggiungere queste direttrici evitando le strade interdette nella zona della Darsena.

Dal centro storico, dentro le mura, si esce con difficoltà

Chi vive dentro le mura del centro storico si troverà nella situazione più complicata. In alcuni punti la città sarà di fatto chiusa e non sarà semplice raggiungere le direttrici in uscita. Molto dipenderà dalla zona di partenza: ci sono aree dalle quali sarà ancora possibile imboccare alcune strade percorribili, mentre per altre sarà necessario studiare con attenzione il percorso, evitando di trovarsi davanti a una transenna.

Il consiglio migliore è il seguente: se domenica avete un appuntamento fuori Ravenna, non aspettate di salire in macchina per decidere dove andare. Guardate prima la planimetria, scegliete una direttrice alternativa e mettete in conto un po’ di tempo in più.

Meglio ancora, pensateci già da sabato sera e spostate l’auto qualche via più in là, in una strada non interessata dalla maratona e da cui sia facile raggiungere la direzione desiderata.

Insomma, domenica a Ravenna in tanti correranno per 42 chilometri: chi non partecipa alla gara, ma non ha difficoltà a camminare, può tranquillamente concedersi qualche centinaio di metri a piedi in più per raggiungere la macchina. Meglio due passi sereni che una maratona di manovre nervose domenica mattina!

Ultimo accorgimento: gli orari da segnare prima di mettersi al volante

Le chiusure scatteranno dalle 8 di domenica 8 novembre (in alcuni casi anche dal giorno prima), ma non tutte le strade riapriranno contemporaneamente. Ecco le tempistiche indicative comunicate per la fine delle limitazioni:

Intorno alle 13: riapertura del centro storico (con esclusione di via di Roma e della zona dei Giardini pubblici), della zona di via delle Industrie e Parco Teodorico, di via Chiavica Romea e del quartiere San Giuseppe.

Intorno alle 14: riapertura delle strade di Ponte Nuovo e Classe.

Intorno alle 16: riapertura del collegamento fra via Destra e via Sinistra Canale Molinetto, davanti al Vivaio Siboni, e del tratto di via della Darsena interessato dalla chiusura.