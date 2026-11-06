Massa Lombarda accende di bianco il Municipio per sensibilizzare sul tumore del polmone

Sabato 7 novembre la facciata del Municipio di Massa Lombarda si illuminerà di bianco per aderire a “Illumina Novembre 2026”, la campagna nazionale promossa da ALCASE Italia ODV in occasione del mese mondiale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore del polmone (Lung Cancer Awareness Month).

Il tumore del polmone rappresenta ancora oggi una delle principali cause di mortalità oncologica. Tuttavia, i progressi della medicina stanno aprendo prospettive importanti: dalla diagnosi precoce alle terapie personalizzate, fino ai nuovi trattamenti immunoterapici, la ricerca sta contribuendo a migliorare le possibilità di cura e la qualità della vita dei pazienti.

La campagna di ALCASE Italia, sintetizzata nel messaggio “Diffondiamo la conoscenza, accendiamo la speranza”, richiama l’attenzione su quattro aspetti fondamentali: riconoscere i sintomi da non sottovalutare, come tosse persistente, difficoltà respiratorie e perdita di peso inspiegabile; conoscere il ruolo della TAC a basso dosaggio nei percorsi di diagnosi precoce; comprendere l’importanza delle analisi molecolari per individuare trattamenti personalizzati; informarsi sulle opportunità offerte dai farmaci a bersaglio molecolare e dall’immunoterapia.

Un’attenzione particolare è rivolta anche al contrasto dello stigma che ancora accompagna questa patologia, ribadendo che nessuno deve sentirsi colpevole della propria malattia e che ogni persona ha diritto a informazione, assistenza e speranza.

“La prevenzione comincia dalla conoscenza, dalla capacità di riconoscere i segnali del nostro corpo e dalla consapevolezza delle opportunità che la medicina oggi mette a disposizione – dichiara Rosanna Massabeti, assessora alle Politiche sociali per la salute del Comune di Massa Lombarda –. Il tumore del polmone è una malattia complessa, sulla quale pesano ancora pregiudizi che rischiano di aggiungere sofferenza a chi sta già affrontando un percorso difficile. È fondamentale superare lo stigma e ricordare che dietro ogni diagnosi c’è una persona, con la propria storia, le proprie paure e il diritto di essere accompagnata e curata senza giudizi. I progressi della ricerca, dalla diagnostica alle terapie mirate, ci dimostrano quanto sia importante continuare a investire nella conoscenza e nella prevenzione. Anche un gesto simbolico come illuminare il Municipio può diventare un’occasione per parlarne, informarsi e sentirsi meno soli”.

“L’adesione a “Illumina Novembre” rappresenta un segno concreto di attenzione e solidarietà verso le persone colpite dal tumore del polmone e le loro famiglie – sottolinea Stefano Sangiorgi, sindaco di Massa Lombarda –. Illuminare di bianco il nostro Municipio significa rendere visibile un messaggio che riguarda l’intera comunità: la salute è un bene collettivo e la lotta contro la malattia richiede ricerca, informazione, sostegno e partecipazione. Come Amministrazione vogliamo contribuire a diffondere una cultura della prevenzione e ribadire la nostra vicinanza a chi affronta ogni giorno questa sfida. La speranza si alimenta anche attraverso la conoscenza e la capacità di non lasciare indietro nessuno”.