Omaggio a Licia Lanera: 5 giorni e 3 spettacoli a teatro a Ravenna, per vent’anni di ricerca artistica

Nel 2026 Licia Lanera celebra vent’anni di capocomicato. Ravenna Teatro dedica a questa ricorrenza una settimana di spettacoli: Con la carabina (10 e 11 novembre) e Altri Libertini (12 e 13 novembre) al Teatro Rasi, poi James, il 14 novembre al Teatro Socjale di Piangipane. Tre lavori che permettono di incontrare il percorso di un’artista e della sua compagnia, nel quale interpretazione, regia e scrittura si intrecciano alla responsabilità di costruire e dare continuità a un progetto collettivo.

Dal 2006 a oggi, Lanera ha affiancato alla ricerca sulla scena il lavoro necessario a renderla possibile: riunire un gruppo, produrre spettacoli, costruire collaborazioni e portare le opere in tournée. Il capocomicato diventa così una pratica che tiene insieme scelte artistiche e organizzative, autonomia e responsabilità, nella convinzione che una compagnia non coincida soltanto con i titoli che produce, ma anche con le persone e le relazioni che ne sostengono il percorso.

Tre Premi Ubu segnano altrettante dimensioni del lavoro di Lanera: l’interpretazione, con il riconoscimento come migliore attrice under 35 nel 2014; la regia, premiata nel 2022 per Con la carabina; l’adattamento di testo non originale, con il premio del 2025 per Altri Libertini. A questi si affianca l’Ubu assegnato nel 2022 al testo di Pauline Peyrade, portato in scena dalla Compagnia, come miglior nuovo testo straniero. Riconoscimenti che restituiscono la pluralità di un percorso sviluppato attraverso il lavoro d’attrice, la direzione degli interpreti e il confronto con scritture diverse.

Con la carabina

Danilo Giuva, Ermelinda Nasuto, Compagnia Licia Lanera

Martedì 10 e mercoledì 11 novembre 2026 – ore 21

Ridotto del Teatro Rasi – Ravenna

Altri libertini

Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva, Licia Lanera, Roberto Magnani

Giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2026 – ore 21

Teatro Rasi – Ravenna

James

Monica Contini, Mino Decataldo, Chiara Davolio, Danilo Giuva, Licia Lanera, Ermelinda Nasuto, Andrea Sicuro e Lucia Zotti

Sabato 14 novembre 2026 – ore 21

Teatro Socjale – Piangipane

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Un corpo ferito, un corpo desiderante, un corpo che invecchia. I tre spettacoli a Ravenna di Licia Lanera attraversano condizioni diverse dell’esistenza, unite da una domanda sulla possibilità di raccontarsi senza protezioni. Nel suo teatro la parola passa attraverso la presenza fisica degli interpreti, può farsi aggressione, confessione, ironia, tentativo di contatto. La scena accoglie ciò che mette a disagio, avvicina lo spettatore alle contraddizioni dei personaggi e lo coinvolge nella ricerca di un senso. Con la carabina, Altri libertini e James compongono così un percorso tra violenza, libertà e memoria, nel quale le vicende rappresentate incontrano continuamente la vita di chi le porta sul palco.

In Con la carabina, dal testo di Pauline Peyrade, una donna torna sulla violenza subita a undici anni, quando un tribunale l’aveva riconosciuta consenziente allo stupro. Divenuta adulta, decide di farsi giustizia da sola. Il racconto oscilla fra il luna park dell’adolescenza e la casa del presente, ripercorrendo un trauma che non ha smesso di agire. Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto attraversano età e ruoli, evocando la storia con la parola e pochi elementi. Le luci, manovrate dagli interpreti, cambiano lo spazio come in un set fotografico e disturbano la visione ravvicinata del pubblico. Lanera costruisce un ambiente claustrofobico, dove il gioco può precipitare nell’orrore. L’inversione tra chi infligge e chi subisce violenza interroga la giustizia, la vendetta e i meccanismi culturali che rendono possibile l’abuso, senza offrire allo spettatore una posizione comoda dalla quale giudicare.

Con Altri libertini, il confronto avviene con la lingua irrequieta di Pier Vittorio Tondelli. Pubblicato nel 1980, il libro racconta giovani insofferenti alle appartenenze imposte, tra provincia, viaggi, amicizie e desiderio. Lanera intreccia tre dei sei racconti, Viaggio, Altri libertini e Autobahn, e li affida a quattro interpreti, Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva, Roberto Magnani e lei stessa. Il lavoro nasce dall’incontro fra quelle pagine e le biografie degli attori, che vi cercano domande ancora aperte sulla propria vita. La distanza generazionale diventa uno spazio di confronto: che cosa rimane della voglia di partire, della ricerca di un luogo in cui riconoscersi, del bisogno di amare fuori dalle convenzioni? Il movimento della scrittura tondelliana alimenta una creazione corale nella quale il ricordo e l’esperienza presente possono contaminarsi.

In James la ricerca si rivolge direttamente alla vita teatrale. Durante la sospensione imposta dalla pandemia, Lanera si domanda che cosa resti di sé fuori dal lavoro, quale eredità possa lasciare, chi ne conserverà il ricordo. Il titolo viene dal nome di un bambino ugandese sostenuto a distanza in quel periodo, la cui presenza entra nell’immaginario dello spettacolo anche attraverso una marionetta. Le riflessioni di Tadeusz Kantor ispirano una drammaturgia che mette in dialogo quattro generazioni di attrici, un attore e un Dio del Teatro accompagnato da due figure animali. Alle prese con una commedia sull’immortalità, i teatranti confondono prove e vita, grandi aspirazioni e piccole miserie quotidiane. Paura, maternità, amore e trasmissione si intrecciano in un confronto sul prezzo della dedizione artistica. Il bisogno di durare oltre la propria esistenza si misura con la concretezza dei corpi e con la possibilità di affidare qualcosa di sé a un altro.