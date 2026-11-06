Passeggiata ecologica sul Lamone e degustazione di vini e cioccolato: due iniziative della Strada del Sangiovese a Faenza

Una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente lungo il fiume Lamone e un pomeriggio alla scoperta degli abbinamenti tra vini romagnoli e cioccolato. Sono le due iniziative in programma a Faenza nelle domeniche dell’8 e del 15 novembre nell’ambito di “Sulla buona Strada”, la rassegna promossa dalla Strada del Sangiovese per valorizzare le produzioni enogastronomiche locali attraverso esperienze legate anche al patrimonio naturale, artistico e culturale del territorio.

Il primo appuntamento, domenica 8 novembre dalle 9 alle 12, coinvolgerà i partecipanti in una passeggiata ecologica lungo le sponde del Lamone, organizzata con la collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza. Durante il percorso sarà possibile contribuire concretamente alla cura dell’ambiente attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree attraversate dal fiume.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per approfondire il rapporto tra il Lamone e le produzioni agricole della zona. Al termine dell’attività, infatti, ai partecipanti sarà offerta una merenda a base di prodotti tipici romagnoli provenienti dai territori attraversati dal fiume, la cui presenza ha storicamente contribuito allo sviluppo delle coltivazioni locali.

Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Francesco Lanzoni, sul lato del lungofiume Quadrone, davanti all’ingresso del supermercato In’s. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Monia delle Guardie Ecologiche Volontarie al numero 338 9179274.

La domenica successiva, 15 novembre alle 16, il programma si sposterà all’agriturismo e cantina Trerè, in via Casale 19, per un laboratorio dedicato all’incontro tra vino e cioccolato. Protagonisti saranno quattro vini autoctoni romagnoli, proposti in abbinamento ad altrettante creazioni della maître chocolatier Francesca Caon, più volte premiata per il proprio lavoro.

L’esperienza comincerà con una visita alla cantina accompagnata dai titolari, per poi proseguire con un approfondimento sulla storia del cioccolato e sulle sue caratteristiche. Durante la degustazione guidata, i partecipanti potranno assaggiare quattro cioccolatini abbinati a quattro calici di vino, esplorando le diverse combinazioni di sapori e aromi.

Per questo secondo appuntamento i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione al numero 338 1274770.