Ravenna, chiude la libreria Mondadori di via Corrado Ricci
6 novembre 2026 | 11:57
Foto d'archivio
La libreria Mondadori di via Corrado Ricci, nel centro storico di Ravenna, chiuderà definitivamente a metà gennaio. Inaugurata nell’ottobre del 2021, a pochi passi da piazza San Francesco, l’attività si prepara ad abbassare le serrande dopo poco più di cinque anni.
L’apertura aveva seguito la chiusura della storica libreria Gulliver Mondadori di via Diaz, presente in città dal 1995.
La cessazione dell’attività della libreria Mondadori si inserisce in un quadro di crescente difficoltà per il commercio del centro storico ravennate, caratterizzato negli ultimi anni da numerose chiusure, che ora interessano anche il settore delle librerie.