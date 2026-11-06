Ravenna, completati i lavori agli impianti idrovori: investiti oltre 3 milioni di euro

Un investimento superiore ai 3 milioni di euro per potenziare il sistema di gestione delle acque e rendere più efficienti e sicuri gli impianti idrovori di Ravenna. Il Gruppo Hera ha portato a termine un programma di ammodernamento delle infrastrutture cittadine, finanziato attraverso le risorse del PNRR destinate alla ricostruzione post-alluvione e assegnate con l’ordinanza commissariale del 2024.

Gli interventi realizzati

Il progetto, sviluppato nell’arco di dodici mesi, ha interessato sei impianti principali, con il coinvolgimento di tecnici, progettisti e fornitori esterni. A Porto Corsini e Marina di Ravenna si è proceduto al completo rinnovo dei gruppi di pompaggio, mentre in tutti gli impianti cittadini sono stati sostituiti i generatori di emergenza, fondamentali per garantire la continuità operativa in caso di interruzioni elettriche, e quelli di potenza utilizzati per il normale funzionamento.

All’impianto Sapir sono stati installati quattro nuovi sgrigliatori, oltre a quadri elettrici e sistemi di automazione aggiornati. L’impianto Nord Città è stato invece interessato da opere di riqualificazione strutturale e dal rinnovamento delle apparecchiature elettriche e di controllo.

A cosa servono gli impianti idrovori

Il territorio di Ravenna è pianeggiante, con ampie zone al livello del mare o più basse a causa della subsidenza: nei temporali più intensi l’acqua fatica quindi a defluire naturalmente.

“La motivazione principale alla base di queste opere è l’allontanamento degli scarichi di scolmatura della fognatura mista o bianca e lo smaltimento delle acque meteoriche dei rispettivi bacini urbani – spiega Francesco Maffini, responsabile Operations Idrico Romagna della Direzione Acqua del Gruppo Hera. – Gli impianti sollevano forzatamente i volumi d’acqua in eccesso accumulati nelle reti fognarie durante gli eventi meteorici e li convogliano verso i corpi ricettori finali, il Canale Candiano o i Fiumi Uniti, impedendo o riducendo il rischio di rigurgito delle reti e il conseguente allagamento delle aree stradali e residenziali. Sono impianti che svolgono quindi una funzione peculiare e specifica di questo territorio”.

I quattro impianti storici

Il sistema comprende anche quattro impianti storici. Il Nord Città, in via Pomposa, è il più grande della città: raccoglie le portate della fognatura mista del bacino settentrionale e le immette nella parte alta del Canale Candiano attraverso due sgrigliatori e sei pompe, con una portata massima di circa 19 metri cubi al secondo. Il Bidente, in circonvallazione Piazza d’Armi, drena le acque piovane dell’omonimo bacino urbano grazie a quattro sgrigliatori e quattro pompe, per una portata di circa 14 metri cubi al secondo.

Il Nuova Pirano, in zona Darsena, è stato realizzato tra il 2022 e il 2023 nell’ambito di un progetto Heratech con il Comune di Ravenna, in sostituzione della precedente idrovora di via Pirano risalente agli anni Ottanta: conta cinque pompe e una portata di circa 4 metri cubi al secondo. Il Fiumi Uniti, nel comparto sud della città, pompa le acque meteoriche nell’omonimo corso d’acqua tramite tre pompe, per una portata di circa 3 metri cubi al secondo.