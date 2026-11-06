Russi in Bricks per Giacomo, due giorni tra LEGO® e solidarietà: aperte le iscrizioni al concorso per bambini

Un mattoncino dopo l’altro, per dare forma alla fantasia, ma anche per tenere vivo il ricordo di Giacomo e trasformare una passione in un’occasione di solidarietà. Torna a Russi “Russi in Bricks per Giacomo”, che sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 raggiunge la sua quarta edizione. L’appuntamento è all’ex Chiesa in Albis, in piazza Farini 17, con due giornate dedicate ai LEGO®, alla creatività e alla condivisione.

I visitatori potranno ammirare le costruzioni realizzate dagli appassionati russiani del gruppo “Russi in Bricks”. Accanto all’esposizione sarà allestita un’area gioco aperta a grandi e piccoli, dove cimentarsi con i mattoncini e lasciare spazio all’immaginazione.

Uno spazio particolare sarà riservato anche ai bambini delle scuole del Comune di Russi, coinvolti nel tradizionale concorso LEGO® che quest’anno propone una sfida originale: “Il veicolo più pazzo del mondo!”. I partecipanti potranno sbizzarrirsi inventando auto volanti, mezzi di trasporto improbabili, macchine strampalate e qualsiasi altro veicolo suggerito dalla fantasia.

Ogni bambino potrà presentare una sola creazione, realizzata personalmente con i propri mattoncini LEGO®. La costruzione dovrà rispettare le dimensioni massime indicate dal regolamento, con una base di circa 16×16 centimetri, e sarà restituita al termine dell’evento.

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino a domenica 15 novembre 2026. Per partecipare occorre inviare un messaggio WhatsApp al numero 335 5611563, indicando nome, cognome ed età del bambino. Seguiranno un messaggio di conferma e le indicazioni per la consegna della costruzione.

“Russi in Bricks per Giacomo” è molto più di una mostra: è un’iniziativa nata per ricordare Giacomo, piccolo concittadino prematuramente scomparso nel 2019, cavaliere del coraggio e grande amante dei LEGO®” spiegano gli organizzatori.

Negli anni, il progetto ideato da Gianmaria Benini insieme a Grazia e Paolo, genitori di Giacomo, in collaborazione con Librimi di Miranda Blosi, è diventato un appuntamento capace di coinvolgere famiglie, bambini e appassionati, mantenendo al centro il ricordo di Giacomo e valori come la condivisione, la speranza e l’unione.

Anche questa quarta edizione avrà una finalità solidale: attraverso l’iniziativa sarà effettuata una donazione a sostegno delle attività del Centro per le Famiglie di Russi.