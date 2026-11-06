Salute mentale: ne soffre un adolescente su 5, a Ravenna presentazione del libro di Stefano Vicari “Adolescenti interrotti”

Un adolescente su cinque soffre di un disturbo mentale che incide significativamente sulla sua vita quotidiana. Riconoscere tempestivamente i segnali del disagio psicologico, prevenire l’insorgenza di patologie più gravi e offrire ai giovani strumenti adeguati per affrontare le proprie difficoltà sono sfide sempre più urgenti per le famiglie, la scuola e le istituzioni. Sono questi i principali temi emersi dall’incontro che si è svolto giovedì 5 novembre, alle ore 17, presso il Liceo Artistico di Ravenna, in occasione della presentazione del libro “Adolescenti interrotti. Intercettare il disagio prima che sia troppo tardi”, scritto dal professor Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile, professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

L’evento, promosso da Auxilia Onlus, associazione di volontariato impegnata nella promozione di interventi sanitari in Italia e all’estero, si è aperto con i saluti introduttivi del dirigente scolastico Gianluca Dradi. È seguito l’intervento della psicoterapeuta Elena Alessandrini, prima dell’approfondimento del professor Vicari sui principali fattori di rischio per la salute mentale dei bambini e degli adolescenti.

Al centro dell’incontro è stata posta l’importanza di intercettare precocemente i segnali del disagio psicologico, che può manifestarsi attraverso sintomi differenti, dall’ansia alla depressione, fino alle difficoltà scolastiche e relazionali. Secondo i dati richiamati durante la presentazione, circa il 20% degli adolescenti soffre di un vero e proprio disturbo mentale, con conseguenze significative sul benessere individuale e sulla qualità della vita. Un dato che non deve portare a generalizzare il malessere a un’intera generazione, ma che evidenzia la necessità di prestare maggiore attenzione ai giovani che manifestano segnali di sofferenza.

Particolare rilievo è stato attribuito al rapporto tra adolescenti e tecnologie digitali. Il professor Vicari ha sottolineato come negli ultimi anni l’uso intensivo degli smartphone, la connessione prolungata a internet e l’abuso dei social network abbiano contribuito ad accentuare il disagio psicologico giovanile, rappresentando importanti fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi psichiatrici. La tecnologia, pur offrendo nuove opportunità di comunicazione e conoscenza, può infatti contribuire a ridurre gli spazi di relazione autentica e ad alimentare condizioni di isolamento e solitudine.

Un altro tema affrontato è stato quello delle dipendenze, che possono rappresentare segnali precoci di una condizione di vulnerabilità psicologica. Non soltanto le dipendenze da sostanze e alcol, ma anche quelle legate a internet e ai dispositivi digitali possono inserirsi in traiettorie di disagio psicopatologico, rendendo fondamentale un’attenta osservazione dei comportamenti dei ragazzi.

Nel corso dell’incontro è emersa inoltre una riflessione sui cambiamenti che interessano le nuove generazioni e sui due pilastri fondamentali del benessere psicologico: la capacità di costruire relazioni affettive sane e significative e quella di riconoscere e regolare le proprie emozioni. Due dimensioni che oggi appaiono particolarmente esposte alle trasformazioni sociali e tecnologiche. A fronte di possibilità di connessione apparentemente illimitate, molti adolescenti sperimentano infatti una crescente solitudine e incontrano difficoltà nella gestione della propria vita emotiva.

In questo contesto, anche le famiglie svolgono un ruolo determinante. È stato evidenziato come i genitori non debbano essere considerati automaticamente la causa del disagio dei figli, ma rappresentino una risorsa essenziale per riconoscere la sofferenza, accompagnare gli adolescenti nei momenti di difficoltà e contribuire alla ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni.

L’ultima parte dell’approfondimento è stata dedicata alle carenze del sistema di welfare e dei servizi di assistenza rivolti agli adolescenti. Il quadro emerso evidenzia una disponibilità insufficiente di strutture di accoglienza e ricovero, tempi di attesa eccessivamente lunghi per accedere alle consulenze neuropsichiatriche e risorse ancora troppo limitate a disposizione delle istituzioni scolastiche ed educative. Una situazione che rende particolarmente difficile garantire interventi tempestivi proprio quando la precocità della diagnosi e del sostegno può fare la differenza. Per rispondere efficacemente al disagio giovanile è quindi necessario rafforzare la rete dei servizi territoriali, investire nella prevenzione e mettere le scuole nelle condizioni di affrontare non soltanto le difficoltà legate all’apprendimento, ma anche quelle emotive, psicologiche e relazionali.