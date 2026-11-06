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TCR investe in nuovi mezzi: entra in servizio un carrello per la movimentazione dei container
Un nuovo mezzo per rendere più efficienti le operazioni di movimentazione dei container nel porto di Ravenna. È entrato in funzione questa mattina al terminal TCR un nuovo carrello elevatore per container, fornito dall’azienda svedese Kalmar. Si tratta del primo di due mezzi previsti dall’ordine e destinati ad ampliare la flotta utilizzata per le operazioni nei piazzali e sulle banchine.
Il nuovo carrello è in grado di stoccare i container fino a sei livelli di altezza. Una caratteristica che, come spiegano Michele Pagano, responsabile operativo, e Filippo Figna, direttore tecnico di TCR, consentirà di sfruttare meglio gli spazi disponibili, mantenendo elevati standard di sicurezza.
«Con capacità di stoccaggio fino a sei livelli di container in altezza, il nuovo mezzo ci consentirà una ottimizzazione dei nostri spazi disponibili, in completa sicurezza», affermano Pagano e Figna.
L’acquisto rientra nel programma di aggiornamento del parco mezzi del terminal. «Si tratta di un ulteriore investimento che permette a TCR di essere in continua evoluzione per tenere costantemente aggiornato il proprio parco mezzi, aumentando la capacità operativa e riducendo i tempi delle movimentazioni nel carico e scarico al fine di migliorare il servizio all’utenza», sottolinea il presidente Giannantonio Mingozzi.
Questa mattina Mingozzi ha assistito alla messa in opera del nuovo carrello insieme a Figna, Pagano, Andrea Babini, responsabile manutenzione, e Alessandra Valletti dell’Ufficio acquisti.
Il secondo mezzo previsto dall’ordine andrà ad aggiungersi alla dotazione del terminal, contribuendo al potenziamento delle attività operative.