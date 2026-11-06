TCR investe in nuovi mezzi: entra in servizio un carrello per la movimentazione dei container

Un nuovo mezzo per rendere più efficienti le operazioni di movimentazione dei container nel porto di Ravenna. È entrato in funzione questa mattina al terminal TCR un nuovo carrello elevatore per container, fornito dall’azienda svedese Kalmar. Si tratta del primo di due mezzi previsti dall’ordine e destinati ad ampliare la flotta utilizzata per le operazioni nei piazzali e sulle banchine.