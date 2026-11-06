Tornato al Faenza dopo quattro anni, Alessandro Moregola passa dalla Juniores alla Prima Squadra

Nuova sfida in biancazzurro per Alessandro Moregola, il tecnico ravennate tornato al Faenza dopo quattro anni, passa dalla Juniores alla Prima Squadra.

Nicola Cavina ha scelto di rinunciare al proprio mandato alla guida della Prima squadra per favorire una scossa immediata a Faenza Calcio. Una scelta d’altri tempi, dettata da trasparente serietà professionale e dall’amore per il club, che ha aperto la strada al ritorno di Alessandro Moregola.

“Il mio è stato un passo indietro consapevole, un atto di responsabilità dovuto.– spiega Nicola Cavina –. Credo fortemente in questo gruppo, ed appunto per questo penso sia arrivato il momento di provare a cambiare. A livello di gioco la squadra creava tanto senza raccogliere quanto meritava; forse non riuscivo più a trasmettere la determinazione necessaria in alcune fasi della partita. Il fatto che la società abbia accolto il mio suggerimento sul successore è un ulteriore attestato di fiducia nei miei confronti: ho pensato subito ad Alessandro Moregola come al profilo ideale per dare la scossa e cambiare l’andamento degli eventi. Lo stimo sotto ogni punto di vista, avendolo già chiamato in passato a lavorare nel settore giovanile e poi in Prima squadra. A me piace allenare, non mi interessa squadra o categoria, ma soprattutto mi sento parte di questa società, che non posso far altro che ringraziare. Quindi, oltre a mantenere il ruolo di direttore sportivo, torno con tanto entusiasmo sulla panchina dell’Under 19 con l’intento di provare a dare un cambio di passo dopo un inizio molto simile a quello della prima squadra. Speriamo di aver fatto la scelta giusta per entrambi i gruppi”.

L’avvicendamento tra i due tecnici si è consumato in tempi record subito dopo il triplice fischio del match contro il Mesola.

“È maturato tutto in fretta, nemmeno un’ora dopo la fine della partita – conferma il nuovo mister Alessandro Moregola, rientrato in estate a Faenza dopo quattro anni –. Nicola Cavina, che prima di tutto è un amico, mi ha chiesto se me la sentissi di fare lo scambio e non ho avuto alcuna esitazione: ho dato subito la mia disponibilità per dare una mano. Il successo ottenuto nel turno infrasettimanale a Pianoro è merito suo: ho trovato un gruppo in buone condizioni fisiche, che ha solo bisogno di ritrovare coraggio e sbloccarsi mentalmente”.

Una vittoria fondamentale, arrivata contro un avversario motivato ad agganciare il Faenza in classifica: “La fortuna finora non ha assistito i biancoazzurri. La squadra è stata costruita per essere competitiva e lottare per il vertice: i primi risultati negativi hanno pesato a livello psicologico dopo quanto seminato sul campo. Ora dobbiamo ragionare gara dopo gara, senza fare calcoli e cercando continuità. I prossimi impegni contro formazioni ben attrezzate come Bentivoglio, Granamica, la capolista Centese e il Casumaro serviranno a valutare la reale forza dell’organico”.

Sulla conoscenza del gruppo e sullo staff, Moregola aggiunge: “Della rosa attuale ho allenato in passato soltanto Curella, Bertoni e Bousselham. Posso però contare sul supporto costante di Nicola Cavina e su uno staff di alto profilo, in cui si inserisce il mio collaboratore Davide Foschini, al mio fianco da ben 26 anni. Lo scambio di panchine arriva al momento giusto anche per l’Under 19: tra sfortuna ed errori individuali la Juniores non era partita bene, ma ha le qualità per risalire”.

Nato a Ravenna il 21 maggio 1965, Alessandro Moregola allena da più di tre decenni avendo iniziato quando ancora giocava, a 19 anni. Dopo aver militato come calciatore nel settore giovanile di varie squadre ravennati e poi nelle prime squadre di Alfonsine, Classe e Low Street, ha proseguito ad allenare: una lunga carriera passata in varie formazioni del settore giovanile di Real Ravenna, Adriatica Poggi, Cervia, Bagnacavallo, Classe, Ravenna e Faenza (un biennio la categoria “Allievi”) e nelle Prime squadre, tra Promozione e Prima Categoria, a Bagnacavallo, Classe, Low Ponte e Faenza Calcio. Nelle ultime quattro stagioni ha guidato la squadra senior di Fosso Ghiaia, poi è tornato al settore giovanile con Ravenna e i cesenati del Torre Savio (due stagioni). Al suo attivo a livello senior la vittoria di due campionati di Prima con passaggio in Promozione alla guida di Low Ponte e Bagnacavallo, e a livello giovanile, sei titoli con il Ravenna, due regionali con Cervia, uno a Bagnacavallo e uno a Torresavio.

Staff rimodulato

Veniero Montuschi che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore tecnico del Faenza Calcio. Dopo l’arrivo in società nel novembre dello scorso anno come dirigente, e l’assunzione del ruolo di direttore tecnico a giugno, ha lavorato in questi mesi a fianco della squadra.

Il Faenza Calcio ringrazia Veniero Montuschi per la dedizione e la professionalità dimostrati e gli augura le migliori fortune per i futuri e prossimi impegni.

Nello staff al lavoro accanto all’allenatore Alessandro Moregola, entra il collaboratore di lunga data Davide Foschini, mentre sono confermati gli altri membri: i due preparatori Francesco Di Nunzio (atletico), Edmondo Santarelli (portieri) con il collaboratore Mirko Piazza e il fisioterapista Gioele Verità.