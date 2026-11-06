Tra Lugo e Bagnacavallo, posa di geostuoie antierosive lungo gli argini fiume Senio, contro erosione e animali fossori

Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria lungo il fiume Senio, in prossimità del ponte ferroviario tra Lugo e Bagnacavallo. Un intervento da circa 760mila euro, avviato durante l’estate, per consolidare gli argini, ripristinare una scarpata franata e migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

In questi giorni il cantiere sta affrontando l’ultima fase, che prevede la posa di geostuoie antierosive rinforzate con una rete metallica. Si tratta di rivestimenti progettati per proteggere le superfici arginali dai fenomeni di erosione e contrastare anche l’insediamento di animali fossori, che scavando gallerie possono compromettere la tenuta degli argini.

I lavori – spiegano dalla Regione – hanno interessato in particolare il ripristino delle scarpate e della golena, che in quel tratto era completamente franata, con possibili conseguenze sulla stabilità dell’argine. Per consolidare la base della sponda interna sono stati posati pali di castagno ed è stata realizzata una scogliera in massicciata.