“Tutto quello che volevo – Storia di una sentenza”: a Lugo il teatro contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Demetra promuove lo spettacolo teatrale Tutto quello che volevo – Storia di una sentenza”, scritto e interpretato da Cinzia Spanò, vincitrice del Premio Milano Donna 2020, con la regia di Roberto Recchia e prodotto dalla Compagnia Gabriele Lavia – Effimera Produzioni.

L’appuntamento è al Teatro Rossini, in piazzale Cavour 17 a Lugo, venerdì 27 novembre alle ore 20.30. L’ingresso è a offerta libera.

Lo spettacolo si ispira alla storia della giudice Paola Di Nicola Travaglini e alla sua significativa decisione nell’ambito di un procedimento relativo allo sfruttamento sessuale di una ragazza minorenne da parte di adulti. La sentenza ha riconosciuto il profondo danno arrecato alla dignità della ragazza, disponendo una forma di risarcimento in libri anziché in denaro.

Una decisione dal forte valore simbolico, che ha suscitato attenzione anche a livello internazionale e ha contribuito ad aprire una riflessione sul significato della giustizia, sulla tutela dei diritti delle donne che subiscono violenza e sulla responsabilità della società nel contrastare la violenza maschile contro le donne.

All’epoca, la vicenda è stata raccontata da una parte della stampa attraverso l’espressione “baby squillo”, una definizione che rischia di oscurare la violenza subita dalla ragazza e le responsabilità degli adulti che l’hanno sfruttata. Un linguaggio che, anziché mettere al centro lo sfruttamento e gli squilibri di potere, finisce per spostare l’attenzione sulla ragazza stessa.

Questa vicenda ci invita a riflettere su come la violenza maschile si radichi anche nelle disuguaglianze e nelle asimmetrie di potere tra uomini e donne, e su quanto le parole utilizzate per raccontarla possano contribuire a riprodurre stereotipi e pregiudizi oppure, al contrario, favorire una maggiore consapevolezza.

«Con questa iniziativa vogliamo ribadire quanto sia importante promuovere una cultura capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza maschile contro le donne – dichiara Nadia Somma Caiati, presidente di Demetra donne in aiuto – Abbiamo scelto il teatro perché crediamo nella sua capacità di arrivare alle persone, suscitare emozioni e stimolare una riflessione profonda anche su temi complessi e dolorosi. La storia raccontata in questo spettacolo ci ricorda quanto sia fondamentale ascoltare la voce di chi ha subito violenza, restituirle dignità e non permettere che stereotipi e pregiudizi si trasformino in un’ulteriore forma di sopraffazione. Contrastare la violenza significa anche cambiare il modo in cui la raccontiamo, educare al rispetto e costruire, insieme, una società in cui nessuna donna debba debba sentirsi sola o privata dei propri diritti»

Tutto quello che volevo affronta temi di grande attualità, come la vittimizzazione secondaria: il rischio che una persona che ha subito violenza venga esposta a ulteriori sofferenze attraverso giudizi, pregiudizi o narrazioni che ne mettono in discussione la credibilità e la dignità. Lo spettacolo invita a interrogarsi sul modo in cui le parole e le rappresentazioni sociali influenzano la percezione delle vittime, distogliendo ingiustamente l’attenzione dalle responsabilità di chi agisce la violenza per concentrarla su chi la subisce.

Al centro della narrazione c’è il diritto di ogni donna a essere riconosciuta nella propria dignità, a riappropriarsi della propria storia e a vedere rispettate la propria voce e la propria identità. Una riflessione che richiama l’importanza di superare gli stereotipi e di promuovere una cultura fondata sull’ascolto, sul rispetto e sulla responsabilità collettiva.