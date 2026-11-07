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A 40 anni dal diploma, la V C del Ginanni di Ravenna, ancora insieme
7 novembre 2026 | 11:31
Rimpatriata a 40 anni dal diploma per gli ex alunni della 5ª C dell’ITC Ginanni di Ravenna, che ieri sera si sono ritrovati a cena al ristorante Cristallo di Punta Marina Terme per una serata insieme, a rievocare vecchi ricordi dei tempi trascorsi sui banchi di scuola e aggiornamenti sul presente.
Alla rimpatriata erano presenti Giancarlo Dal Re, Monica Malta, Claudia Bustacchini, Barbara Pasquali, Licia Mancini, Alda Caleffi, Ivana Mazzotti, Milena Truncellito, Massimiliano Mariani, Enrica Manzoli, Giovanni Fabbri, Loris Triossi, Fabio Martellacci, Luigi Terzi e Vladimiro De Stefano.