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ADV – Avviso d’asta pubblica per l’assegnazione in concessione di n. 4 tombe presso il cimitero dell’osservanza di Faenza (Ra)

7 novembre 2026 | 00:00
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di Redazione

Redazione

ADV &#8211; Avviso d’asta pubblica per l’assegnazione in concessione di n. 4 tombe presso il cimitero dell’osservanza di Faenza (Ra)

Azimut S.p.A. rende noto di avere pubblicato avviso d’asta pubblica per l’assegnazione in concessione di n. 4 tombe presso il Cimitero dell’Osservanza di Faenza (RA) e, in particolare:

Lotto 1: Tomba Esterna 61-62 Chiostro Badia Vecchia;

Lotto 2: Aiuola 19 Campo Orto;

Lotto 3: Aiuola 63 Chiostro Badia;

Lotto 4: Tomba Esterna 4 Viale Camera Mortuaria.

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 1 dicembre 2026 alle ore 12:00.

 

La domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando i moduli allegati all’avviso disponibili sul sito web di Azimut S.p.A. al link https://www.azimut-spa.it/ita/Pubblicazioni/Faenza

 

L’avviso completo e ogni altra utile informazione sono reperibili al link sopra indicato.

 

Ravenna,

 

L’Amministratore Delegato

Ing. Stefano Di Stefano