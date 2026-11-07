«Anche la cancellazione è violenza»: mostra su 45 donne dimenticate dalla storia a Lugo e Voltana

Una mostra dedicata a 45 donne che hanno contribuito al progresso della scienza, della letteratura e della cultura, ma il cui lavoro è stato dimenticato o escluso dalla memoria collettiva. Si intitola «Anche la cancellazione è violenza» l’esposizione documentaria che sarà ospitata fino al 5 dicembre nelle biblioteche Trisi di Lugo e Baioni di Voltana, con l’obiettivo di riportare alla luce storie e contributi femminili poco conosciuti e promuovere una riflessione sul valore del ruolo delle donne nella storia.

La prima inaugurazione è in programma lunedì 9 novembre alle 17.30 alla biblioteca Trisi di Lugo. L’apertura sarà accompagnata da una conferenza di Elena Ioli, fisica teorica e autrice del libro «Antartide, come cambia il clima», che approfondirà il ruolo delle donne nella ricerca scientifica, troppo spesso rimasto in secondo piano.

La mostra, organizzata in collaborazione con il Cif comunale di Lugo e il Cif regionale dell’Emilia-Romagna, porta come sottotitolo «Vita di alcune delle moltissime donne che hanno inventato, progettato, scritto ma il cui contributo per diverse ragioni è stato dimenticato». Il percorso espositivo racconta le vicende di 45 figure femminili, note e meno note, che si sono distinte nei campi della ricerca scientifica, dell’arte, del lavoro, dell’attivismo e della politica.

L’iniziativa affronta il tema della violenza contro le donne da una prospettiva culturale, mettendo in evidenza come la rimozione sistematica del contributo femminile dalla storia costituisca una forma di discriminazione, capace di alimentare stereotipi e disuguaglianze. Recuperare queste biografie significa restituire visibilità e riconoscimento a donne che hanno contribuito in modo determinante al progresso della società e, allo stesso tempo, promuovere una cultura del rispetto e della parità, importante anche nella prevenzione della violenza di genere.

A Lugo l’esposizione sarà visitabile fino al 5 dicembre dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30. Le scuole potranno accedere tutte le mattine su appuntamento. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca Trisi al numero 0545 299556 oppure tramite WhatsApp al 339 5380983.