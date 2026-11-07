Anita Garibaldi tra storia e mito: a Ravenna una conferenza con la storica Silvia Cavicchioli

Anita Garibaldi, la sua vita accanto a Giuseppe Garibaldi, il ruolo nella stagione risorgimentale e la costruzione del mito che ancora oggi accompagna la sua figura. Sarà dedicata a lei la conferenza in programma mercoledì 18 novembre alle 17, ai Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in via Dante Alighieri 4.

L’incontro, dal titolo “Anita Garibaldi. L’eroina tra storia e mito”, è promosso dai Musei Byron e del Risorgimento e vedrà come relatrice Silvia Cavicchioli, professoressa ordinaria di Storia contemporanea all’Università di Torino e direttrice scientifica del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.

Dopo i saluti istituzionali di Mirella Falconi Mazzotti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna e presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento, e Alberta Fabbri, direttrice dei Musei Byron e del Risorgimento, la conferenza entrerà nel merito della figura di Anita, protagonista di una delle vicende più significative del Risorgimento italiano.

Al centro dell’approfondimento ci sarà il volume Anita. Storia e mito di Anita Garibaldi, pubblicato da Einaudi, nel quale Cavicchioli ricostruisce la biografia della donna, dagli anni trascorsi al fianco di Giuseppe Garibaldi durante le vicende del 1848-1849 e la Repubblica romana fino alla fuga che si concluse tragicamente nelle campagne ravennati, con la sua morte presso la tenuta Guiccioli.