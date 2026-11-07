Autotrasporto, rincari fino a 10mila euro per camion: Legacoop Romagna chiede il gasolio professionale

Il rincaro del carburante potrebbe tradursi in un aumento medio dei costi di circa 10mila euro per ogni camion entro la fine del 2026. È la stima presentata dalle cooperative dell’autotrasporto romagnolo nel confronto tra Legacoop Romagna, Legacoop Produzione Servizi nazionale e le cooperative Consar e Polo Autotrasporti, in vista dell’audizione svolta ieri, 6 novembre, davanti alla Commissione Trasporti del Senato.

Al centro delle richieste rivolte al Governo c’è l’introduzione del gasolio professionale per l’autotrasporto, in sostituzione dell’attuale sistema di recupero delle accise. Un prezzo calmierato del carburante, secondo le cooperative, permetterebbe alle imprese di conservare liquidità e ridurre gli squilibri finanziari che stanno diventando sempre più difficili da sostenere.

Gli strumenti attualmente in vigore, basati sul rimborso delle accise e sul credito d’imposta, presentano infatti diverse criticità. A pesare sono soprattutto la mancanza di continuità nei decreti attuativi e i tempi che intercorrono tra la maturazione del credito e il suo effettivo incasso, ormai sempre meno compatibili con le esigenze finanziarie delle imprese. A questo si aggiunge il vincolo della scadenza temporale del credito d’imposta, che ne riduce ulteriormente l’efficacia anche in presenza di risorse adeguate.

La situazione del comparto, segnata anche dalle dinamiche speculative sui prezzi, è stata al centro della riunione. Nel corso del confronto è stata sottolineata anche la necessità di aggiornare la comunicazione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi che attraversa il trasporto su gomma, anche attraverso i canali digitali.

Al tavolo hanno partecipato Daniele Conti, responsabile nazionale Trasporti e Logistica di Legacoop Produzione Servizi, Daniele Branca, responsabile dell’Ufficio legislativo di Legacoop Produzione Servizi nazionale, Nakia Gardini, presidente del consorzio Consar, Marco Zuffi, direttore amministrativo e finanziario di Consar, Maurizio Angeli, direttore generale di Polo Autotrasporti, e Simona Benedetti, responsabile Attività sindacale di Legacoop Romagna.