Castel Bolognese. Via Martiri di Felisio, il 10 novembre lavori di asfaltatura e modifiche alla viabilità

L’intervento, affidato alla ditta Alpi Asfalti, prevede la fresatura della pavimentazione esistente e la successiva posa del nuovo asfalto. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza e agevolare l’esecuzione dei lavori, il tratto interessato sarà temporaneamente chiuso al traffico.

La chiusura avrà inizio dopo le ore 8.30 del mattino, così da agevolare gli spostamenti nelle prime ore della giornata e limitare i disagi per cittadini e lavoratori. In prossimità dell’area di intervento sarà predisposta apposita segnaletica temporanea, con indicazione della chiusura al traffico e del divieto di sosta.