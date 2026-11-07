Cervia investe sul verde: 1,4 milioni per parchi, giardini e pinete

Dalla manutenzione dei parchi cittadini alla cura delle pinete storiche, passando per la sicurezza degli alberi, il controllo delle attrezzature e la tutela dei nuovi rimboschimenti. Il Comune di Cervia mette in campo oltre 1,4 milioni di euro per la conservazione e la manutenzione del patrimonio verde, con due progetti appena approvati e finanziati con risorse proprie.

Gli interventi interesseranno complessivamente oltre 520 ettari di aree verdi e naturalistiche. L’obiettivo, spiega l’Amministrazione comunale, è mantenere in buone condizioni parchi e giardini, tutelare le alberature e rendere più sicuri e fruibili gli spazi frequentati da cittadini e turisti.

La parte più consistente dell’investimento, pari a 1.300.000 euro, riguarda la manutenzione del verde urbano: 290 ettari tra giardini, parchi, aree verdi scolastiche, aree boscate urbane e circa 19.000 alberi.

Le risorse serviranno innanzitutto a garantire gli sfalci periodici nei parchi e nei giardini attrezzati, nelle aree scolastiche e lungo marciapiedi, banchine stradali e fossi nei centri abitati. Sono previsti anche interventi di potatura e messa in sicurezza di alberi e siepi, trattamenti fitosanitari contro la processionaria del pino e controlli sugli impianti di irrigazione delle aiuole ornamentali e delle giovani alberature.

Una parte del progetto è dedicata alla sicurezza delle attrezzature pubbliche, con verifiche mensili dei giochi presenti nei parchi e nei giardini scolastici. Saranno inoltre effettuati controlli annuali sullo stato vegetativo e fitosanitario e sulle condizioni di stabilità degli alberi comunali.

Il programma comprende anche la manutenzione degli arredi e dei percorsi pedonali, la cura delle aiuole ornamentali del circuito di Cervia Città Giardino, il rifacimento dei manti erbosi e la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti. Dove necessario, saranno sostituiti arredi, giochi e pavimentazioni antitrauma.

Il secondo progetto mette a disposizione 100.000 euro per le aree protette: le pinete storiche di Cervia e Milano Marittima e la pineta di Pinarella-Tagliata. Gli interventi riguarderanno in particolare le aree boscate attorno al depuratore e lungo via Nullo Baldini, nella zona di Savio di Cervia, e il tratto della pineta di Milano Marittima compreso tra la XIX Traversa e via Nullo Baldini, verso mare.

Sono previsti diradamenti selettivi, con la rimozione degli alberi secchi o in eccesso, e interventi di spalcatura sui giovani rimboschimenti. Operazioni che puntano a favorire lo sviluppo degli alberi, migliorare le condizioni del bosco e contribuire alla prevenzione degli incendi.

Nella pineta di Cervia, nella zona dello Stadio dei Pini, saranno inoltre rimodellati alcuni fossi per favorire il deflusso delle acque meteoriche. La manutenzione interesserà anche i sentieri, con il contenimento della vegetazione che ne ostacola la percorribilità.

Un capitolo specifico riguarda i giovani alberi messi a dimora negli ultimi anni: oltre 10.000 esemplari nelle pinete di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, dopo i gravi eventi climatici del 2019, 2023 e 2025. Le risorse serviranno per le cure colturali e le innaffiature necessarie ad accompagnarne la crescita e consolidare i nuovi impianti forestali.

Tutti i lavori saranno realizzati dalla ditta aggiudicataria dell’Accordo quadro per la manutenzione del verde.

L’assessore al Verde, Cesare Zavatta, sottolinea il valore dell’investimento e la necessità di programmare nel tempo gli interventi di manutenzione. “Con questi progetti abbiamo ritenuto di effettuare un investimento fondamentale per la conservazione del nostro prezioso patrimonio ambientale. Saranno realizzati gli interventi indispensabili per garantire un livello eccellente di manutenzione, cura e pulizia della nostra ricchissima e variegata rete di spazi verdi”.

“Si tratta di un’ulteriore conferma di quanto il verde urbano rappresenti un valore fondante della nostra città – prosegue – . Come i frequenti cambiamenti climatici ci stanno purtroppo insegnando, non si tratta più soltanto di curare singole aree, ma di tutelare una ricchezza naturale capace di incidere positivamente sulla qualità della vita, anche sotto il profilo sociale, turistico ed economico”.