Dalle acque di Cesenatico al Cestha di Marina Ravenna: record di tartarughe marine, 26 esemplari recuperati in una notte

Il porto di Cesenatico registra un risultato senza precedenti nella collaborazione tra pescatori e ricercatori per la tutela delle tartarughe marine: in una sola notte tre pescherecci hanno recuperato e consegnato al Centro CESTHA di Ravenna 26 esemplari finiti accidentalmente nelle reti. Un numero che quasi triplica il precedente record, fermo a nove tartarughe. Tra gli animali soccorsi c’è anche una tartaruga verde, una specie particolarmente rara nell’Alto Adriatico: è il quarto esemplare arrivato al Centro negli ultimi dodici mesi, dopo un decennio senza recuperi.

Protagonisti del recupero sono stati gli equipaggi dei pescherecci Nonna Rina, Martin Pescatore e Gabbiano, da anni coinvolti nel programma del Centro di ricerca e recupero delle tartarughe marine CESTHA di Ravenna per ridurre gli effetti delle catture accidentali durante le attività di pesca. Una collaborazione che ha permesso finora di prendere in carico oltre 600 tartarughe marine e che rappresenta una delle esperienze più importanti di questo genere in Italia.

Il sistema si basa su un protocollo operativo sperimentale: quando una tartaruga finisce accidentalmente nelle reti, i pescatori non la liberano immediatamente in mare, ma la trattengono temporaneamente a bordo fino al rientro in porto, dove viene affidata al personale specializzato di CESTHA. Biologi marini e veterinari possono così verificarne le condizioni, effettuare eventuali trattamenti e programmare il successivo rilascio.

Si tratta di una procedura che richiede attenzione e un impegno significativo da parte degli equipaggi, soprattutto quando gli animali recuperati sono numerosi. Gestire una o due tartarughe a bordo è infatti molto diverso dall’ospitarne contemporaneamente anche dieci, come accaduto nella notte del record. I ricercatori sottolineano per questo il valore della disponibilità dimostrata dai pescatori, senza la quale un’attività di conservazione di questa portata non sarebbe possibile.

I risultati del programma confermano l’efficacia della collaborazione: la quasi totalità delle tartarughe prese in carico riesce a tornare in mare dopo i controlli e le eventuali cure. Il protocollo consente così di ridurre l’impatto della pesca sugli animali e, allo stesso tempo, di raccogliere dati scientifici utili a monitorare la presenza delle tartarughe marine nelle acque dell’Adriatico.

Tra i 26 esemplari recuperati a Cesenatico c’era anche una tartaruga verde (Chelonia mydas), specie meno frequente nell’Alto Adriatico rispetto alla più comune Caretta caretta. L’animale, catturato accidentalmente dal peschereccio Martin Pescatore, è stato chiamato Clorella dai biologi di CESTHA.

Il suo arrivo assume un particolare rilievo perché è il quarto esemplare di tartaruga verde recuperato dal Centro negli ultimi dodici mesi. Nei dieci anni precedenti, invece, non era mai stato preso in carico un esemplare di questa specie.

Clorella si trova ora nella struttura di Marina di Ravenna insieme a Posidonia, un’altra tartaruga verde soccorsa appena due giorni prima nelle acque di Porto Garibaldi, nel Ferrarese. Quest’ultima era stata individuata debilitata e alla deriva.

La concentrazione ravvicinata di recuperi rappresenta un elemento di interesse per i ricercatori, che invitano tuttavia alla cautela nell’interpretazione del fenomeno. Le osservazioni sono ancora troppo poche per individuarne le cause, ma il passaggio da nessun recupero in dieci anni a quattro esemplari in dodici mesi costituisce un’anomalia che merita approfondimenti.

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche dalla Grecia, dove durante la scorsa estate i ricercatori hanno registrato presenze record di tartarughe verdi in aree nelle quali, fino agli anni precedenti, la specie era assente o osservata soltanto occasionalmente. Resta da capire se si tratti di una concentrazione temporanea oppure del segnale di una presenza destinata a diventare più frequente anche nell’Alto Adriatico. Saranno le attività di monitoraggio a fornire ulteriori elementi.

Per le 26 tartarughe recuperate a Cesenatico è intanto iniziata la fase dei controlli sanitari. Biologi e veterinari di CESTHA valuteranno le condizioni di ciascun esemplare, avviando, dove necessario, percorsi di cura e riabilitazione. L’obiettivo è consentire al maggior numero possibile di animali di tornare in libertà prima dell’arrivo delle temperature invernali. Con il progressivo raffreddamento delle acque, infatti, le operazioni di rilascio dovranno essere temporaneamente sospese per evitare di esporre le tartarughe a condizioni ambientali potenzialmente pericolose.

L’aumento degli animali recuperati richiede anche un adeguamento delle capacità di accoglienza e gestione del Centro di Marina di Ravenna, che negli ultimi anni ha investito nel potenziamento delle proprie infrastrutture tecniche.

In questo ambito si inserisce il progetto SEA TURTLE HOSPITAL, realizzato grazie al finanziamento della Chiesa Valdese attraverso i fondi Otto per Mille. L’intervento ha permesso di rinnovare e ammodernare completamente tre impianti destinati alla filtrazione e alla sterilizzazione dell’acqua, migliorando le condizioni di degenza degli esemplari ospitati.