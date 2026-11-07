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“End Polio Now”: alla Cento del Passatore 2027 si correrà per un mondo libero dalla Poliomielite
Pochi giorni dopo l’apertura delle iscrizioni (4 novembre), ecco che ritorna in scena la “gara nella gara” di tutti gli ultra runner che saranno protagonisti della 100 km del Passatore 2027 (22-23 maggio): contribuire a liberare il mondo dalla poliomielite.
Dopo la positiva esperienza collegata all’edizione 2026 della “Cento”, il Rotary Club Faenza e l’ASD 100 km del Passatore cercano insieme, di nuovo, di coinvolgere gli atleti per raccogliere fino a 10.000 euro per la campagna internazionale “End Polio Now”.
La sfida della Global Polio Eradication Initiative
Dal 1988, grazie all’impegno del Rotary International e dei partner della Global Polio Eradication Initiative, i casi di poliomielite nel mondo si sono ridotti di oltre il 99%. Oggi il poliovirus selvaggio rimane endemico in Afghanistan e Pakistan, ma la battaglia non è ancora c onclusa: finché il virus continuerà a circolare, nessun bambino potrà considerarsi completamente al sicuro, specie in questa epoca di forte emigrazione anche da questi due Paesi. Da qui la necessità di continuare a progredire per arrivare alla l’eradicazione totale della poliomielite.
“È per questo che ogni contributo conta – ha precisato Giacomo Bianchi, ingegnere e responsabile del progetto per Rotary Faenza -. La raccolta faentina vuole sostenere concretamente gli sforzi internazionali per le vaccinazioni e la protezione delle nuove generazioni, dimostrando come anche una comunità locale possa partecipare a una sfida di portata mondiale.”
End Polio Now: come diventare sostenitore
“L’obiettivo del progetto “End Polio Now” è ambizioso – si legge nella nota di Rotary Faenza -: coinvolgere gli atleti per raccogliere 10.000 euro. Attraverso un contributo di 200 euro, aggiuntivo rispetto alla quota di iscrizione alla gara, ogni concorrente potrà ottenere un “Pettora le Charity” e un kit commemorativo, legando simbolicamente la propria impresa sportiva a uno dei chilometri del percorso della Cento del Passatore, i 100 km da Firenze a Faenza.”
“La campagna “End Polio Now” la sentiamo davvero nostra, perché la solidarietà è nel DNA del Passatore fin dalla fondazione – ha aggiunto Giordano Zinzani, presidente della ASD 100 km del Passatore -. Già in questo 2026 abbiamo avuto modo di essere orgogliosi dei nostri concorrenti e ho fiducia che cominciando a coinvolgerli fin da queste prime battute della Cento 2027 si possa fare ancora di più.”