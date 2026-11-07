“End Polio Now”: alla Cento del Passatore 2027 si correrà per un mondo libero dalla Poliomielite

La sfida della Global Polio Eradication Initiative Dal 1988, grazie all’impegno del Rotary International e dei partner della Global Polio Eradication Initiative, i casi di poliomielite nel mondo si sono ridotti di oltre il 99%. Oggi il poliovirus selvaggio rimane endemico in Afghanistan e Pakistan, ma la battaglia non è ancora c onclusa: finché il virus continuerà a circolare, nessun bambino potrà considerarsi completamente al sicuro, specie in questa epoca di forte emigrazione anche da questi due Paesi. Da qui la necessità di continuare a progredire per arrivare alla l’eradicazione totale della poliomielite.

“È per questo che ogni contributo conta – ha precisato Giacomo Bianchi, ingegnere e responsabile del progetto per Rotary Faenza -. La raccolta faentina vuole sostenere concretamente gli sforzi internazionali per le vaccinazioni e la protezione delle nuove generazioni, dimostrando come anche una comunità locale possa partecipare a una sfida di portata mondiale.”

End Polio Now: come diventare sostenitore

“L’obiettivo del progetto “End Polio Now” è ambizioso – si legge nella nota di Rotary Faenza -: coinvolgere gli atleti per raccogliere 10.000 euro. Attraverso un contributo di 200 euro, aggiuntivo rispetto alla quota di iscrizione alla gara, ogni concorrente potrà ottenere un “Pettora le Charity” e un kit commemorativo, legando simbolicamente la propria impresa sportiva a uno dei chilometri del percorso della Cento del Passatore, i 100 km da Firenze a Faenza.”

“La campagna “End Polio Now” la sentiamo davvero nostra, perché la solidarietà è nel DNA del Passatore fin dalla fondazione – ha aggiunto Giordano Zinzani, presidente della ASD 100 km del Passatore -. Già in questo 2026 abbiamo avuto modo di essere orgogliosi dei nostri concorrenti e ho fiducia che cominciando a coinvolgerli fin da queste prime battute della Cento 2027 si possa fare ancora di più.”