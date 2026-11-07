Il porto di Ravenna all’ECE di Rotterdam: crescono le merci agroalimentari e interessa sempre più il trasporto ferroviario

Il porto di Ravenna si è presentato a Rotterdam alla 66ª edizione della European Commodities Exchange (ECE), la principale manifestazione internazionale dedicata al mercato delle commodities agroalimentari e alla filiera logistica dei cereali e dei mangimi. L’edizione 2026, conclusasi venerdì 6 novembre, ha riunito oltre 4mila professionisti provenienti da tutto il mondo.

Anche quest’anno l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale ha partecipato con un proprio spazio espositivo, confermando l’importanza di un appuntamento che permette di incontrare operatori e clienti internazionali e consolidare i rapporti commerciali.

A Rotterdam era presente il direttore operativo dell’Autorità portuale, Mario Petrosino, che ha sottolineato il ruolo storico dello scalo ravennate nella movimentazione dei prodotti agroalimentari e le prospettive positive per il settore. “Il porto di Ravenna storicamente leader nella movimentazione di prodotti agroalimentari, e per questo è sempre strategico essere presenti. In particolare l’anno corrente sta registrando un aumento dei prodotti agroalimentari con buone previsioni fino a fine inverno. La fiera è stata l’occasione per incontrare, insieme ai tanti operatori ravennati presenti, molti clienti del nostro scalo che ci hanno confermato l’importanza dei risultati che abbiamo perseguito in termini di fondali e di accessibilità nautica del porto, nonchè la sua efficienza logistica ed operativa. L’anno corrente sta registrando un aumento dei prodotti agroalimentari sbarcati con buone previsioni fino a fine inverno. C’è stato, inoltre, grande interesse per il trasporto ferroviario, il che dimostra che ormai per tutte le grandi imprese la modalità ferroviaria sta diventando sempre più determinante”.