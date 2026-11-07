Il Ravenna cala il tris a Vado e resta a -6 dalla vetta. Ora il derby con il Forlì

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Il Ravenna conquista una preziosa vittoria in trasferta, imponendosi per 3-1 sul campo del Vado al termine di una partita che, dopo un avvio non semplice, ha visto i giallorossi prendere progressivamente il controllo del risultato. A decidere l’incontro sono state le reti di Maggio, Rabbi ed Esposito, mentre ai padroni di casa non è bastato il calcio di rigore trasformato da Cernigoi.

Il Vado parte con un atteggiamento piuttosto aggressivo e nei primi minuti riesce a rendersi pericoloso, mettendo alla prova la formazione di Mandorlini. Il Ravenna, però, supera la pressione iniziale e trova il vantaggio proprio nel finale della prima frazione: al 44′ è Maggio a sbloccare il risultato, su assist di Rabbi, permettendo ai giallorossi di andare negli spogliatoi avanti per 1-0.

Nella ripresa il Ravenna impiega appena sette minuti per raddoppiare. Al 52′ è Rabbi a firmare lo 0-2, mettendo la partita ulteriormente in discesa. La reazione dei padroni di casa arriva però poco dopo: al 59′ Cernigoi trasforma un calcio di rigore, assegnato per un fallo di Lonardi, e accorcia le distanze, riportando il Vado in partita.

Con il risultato nuovamente in bilico, il Ravenna deve gestire il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Mandorlini interviene anche dalla panchina, inserendo forze fresche nel corso della seconda frazione, e nel finale arriva la rete che chiude definitivamente i conti. All’89’ Da Pozzo calcia verso la porta e sulla traiettoria interviene Esposito, che sfiora appena il pallone. La rete viene assegnata a quest’ultimo, fissando il risultato sul definitivo 1-3.

Il Ravenna porta così a casa tre punti importanti, dimostrando di saper superare un avvio complicato e di avere la capacità di colpire nei momenti decisivi dell’incontro. Con questa vittoria i giallorossi salgono a quota 29 punti in classifica, mantenendo invariato il distacco di sei lunghezze dalla capolista Spezia, anch’essa vittoriosa sul campo dell’Ostiamare.