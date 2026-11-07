Laura Rampini alla 10 km della Maratona di Ravenna: «Non corro per me, ma per tutti». Trentadue anni in carrozzina e una battaglia per l’inclusione

«Non voglio raccontare la mia storia come quella di una donna che supera i suoi limiti. Voglio raccontarla come quella di una donna che chiede alla società di superare i propri pregiudizi». È il messaggio che Laura Rampini ha affidato ai social alla vigilia della Maratona di Ravenna, alla quale parteciperà domain, domenica 8 novembre. Non una gara, almeno non nel senso sportivo del termine, ma un’occasione per richiamare l’attenzione su temi che da vent’anni sono al centro del suo impegno: inclusività, vita indipendente e dignità delle persone con disabilità.

Rampini sarà alla partenza della 10 chilometri, con il suo tri-ride, in forma non competitiva. «Partecipo solamente per lanciare un messaggio. Non corro per me, ma per tutti». Porterà con sé un cartello con queste parole, per trasformare la partecipazione alla manifestazione in un’occasione di sensibilizzazione.

Una scelta che ha un significato particolare per lei, che a Ravenna vive da vent’anni e alla città è legata anche attraverso il proprio percorso sportivo e associativo. È diventata la prima donna paraplegica al mondo a praticare il paracadutismo. Da quell’esperienza è nato anche un percorso di impegno sociale, con il progetto Liberamondo e le successive attività associative dedicate all’inclusione e all’accessibilità. «Ravenna mi ha dato tanto, ho fatto tantissimi progetti qui», racconta.

La sua storia personale, iniziata 32 anni fa con un incidente che l’ha resa paraplegica, ha conosciuto anche un’altra, difficile svolta. Cinque anni fa, a causa di un virus che ha colpito il midollo spinale, la sua condizione è diventata quella di una persona tetraplegica. Una trasformazione che ha comportato una nuova perdita di autonomia e la necessità di ricominciare un lungo percorso di recupero. «Mai mi sarei immaginata, dopo ventisette anni dall’incidente e dopo tutto quello che avevo affrontato, aver cresciuto i miei figli e realizzato tanti progetti, di ritrovarmi a passare dalla paraplegia alla tetraplegia», racconta. La nuova condizione ha cambiato profondamente la sua quotidianità. Ha recuperato parte delle capacità compromesse, ma ha dovuto imparare nuovamente a gestire la propria vita e a conquistare, passo dopo passo, una nuova autonomia.

«Adesso posso fare molto meno, però non voglio pensare a quello che non posso più fare. Io voglio vivere, non sopravvivere – racconta -. Ho 54 anni, non sono più una ragazzina, ma mi sento giovane dentro e continuo a sognare come quando avevo venti o trent’anni» . È proprio questa la prospettiva dalla quale Laura Rampini guarda alla propria esperienza. Non una storia da raccontare soltanto attraverso le difficoltà affrontate o le imprese sportive realizzate, ma un percorso che continua, con nuovi progetti e nuovi obiettivi. «Essere forti non vuol dire non soffrire. Essere forti vuol dire affrontare la sofferenza».

Ma accanto alla propria esperienza personale c’è una battaglia collettiva che non intende abbandonare. In 32 anni di vita in carrozzina ha visto cambiare molte cose, anche sul fronte delle barriere architettoniche. Restano però, secondo lei, ostacoli più difficili da superare, quelli sociali, morali e culturali. La persona con disabilità continua troppo spesso a essere considerata fragile, con uno sguardo che rischia di limitarne le possibilità e l’autonomia.

Per Laura l’inclusione è un percorso che richiede un impegno reciproco, che coinvolge sia le persone con disabilità sia quelle senza disabilità. Da un lato occorre abbattere le barriere architettoniche e soprattutto culturali, dall’altro è importante costruire relazioni serene, senza che ogni gesto o ogni parola vengano interpretati necessariamente attraverso la lente della disabilità. Non si tratta di colpevolizzare chi non conosce direttamente queste situazioni, né di pretendere che ogni luogo possa essere trasformato senza considerare, per esempio, le esigenze di tutela del patrimonio storico. Si tratta piuttosto di trovare soluzioni e adattamenti, imparando a venirsi incontro. «Se noi ci poniamo in un certo modo, le persone non guardano la carrozzina, la disabilità, guardano la persona», osserva.

Laura Rampini domenica mattina sarà in prima linea alla Martini Good Morning Ravenna, la 10 km di Ravenna. Una presenza che vuole essere soprattutto una richiesta rivolta alla città e alla società: riconoscere alle persone con disabilità il diritto di scegliere, partecipare, muoversi e vivere senza che siano continuamente gli ostacoli e i pregiudizi degli altri a stabilire fin dove possano arrivare.