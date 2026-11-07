L’OraSì Ravenna fa visita alla PSA Napoli Est. Coach Aniello: “Serviranno energia e lucidità”

Domani. 8 novembre, alle 18 l’OraSì Basket Ravenna sarà protagonista al PalaDennerlein per la sfida alla PSA Napoli Est.

Coach Aniello: “Napoli è una squadra costruita bene e, nonostante nelle ultime partite non abbiano avuto Tekavcic, ha esperienza, profondità e tanti giocatori capaci di creare un vantaggio e fare canestro. Può trovare punti dal perimetro con i suoi tiratori, attraverso giocatori fisici e versatili sugli esterni e anche con i lunghi in area.

Mi aspetto una squadra tosta, capace di alzare il livello difensivo e di punire gli errori. Per noi sarà importante proteggere la palla, lottare a rimbalzo e restare lucidi e compatti per tutti i quaranta minuti. Dovremo partire con energia e attenzione, soprattutto in difesa e a rimbalzo. La continuità nasce dai comportamenti di ogni possesso: essere proattivi, comunicare, aiutarci e non perdere lucidità, così da evitare di dover inseguire la partita.”