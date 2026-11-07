Milano Marittima, lo storico Idroscalo riparte dopo oltre 15 anni con il nome “Idros”

Durante i lavori di recupero sono stati conservati numerosi elementi originali, tra cui le colonne e il bancone in marmo di Carrara, la balconata e il caratteristico lampadario in cristalli Swarovski, apparso anche nel film “La vita è bella”.

L’apertura è stata annunciata con l’intenzione di proporre un locale elegante e moderno, mantenendo le caratteristiche architettoniche che lo avevano reso celebre. “Dal 15 novembre si parte con il pranzo e poi la cena spettacolo” -conferma Germano Mordenti, spiegando le ambizioni che risiedono alla base dell’importante acquisto- “Ad inizio 2026 ho acquistato il locale con l’obiettivo di trasformarlo in un locale di alta qualità come quelli che si trovano a Milano. Sono stati mantenuti gli elementi in marmo, cristallo e anche i mobili di Versace”. Lo spopolamento dei locali nel ravennate vedrà finalmente un’alternativa? Mordenti, dal canto suo, lancia la sfida: “Idros vuole essere un locale che non c’è dalle nostre parti. I clienti troveranno schermi LED wall che non sono propriamente diffusi nel locale e circa 700 metri di strisce led che cambiano colore in corsa. Noi ci proviamo, intanto partiamo dal locale”.