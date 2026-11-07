Professionalità e umanità in Ortopedia, la testimonianza di una paziente: «Grazie a tutta l’équipe»

Sono arrivata in Chirurgia ortopedica scettica, quasi rassegnata, dopo 2 settimane di tanto dolore, nell’ attesa che sarebbe passato e che nessuno potesse aiutarmi.

Invece ho trovato persone straordinarie. Persone che svolgono il proprio lavoro con una competenza che rassicura, ma che lo fanno con un cuore che conforta, ti guardano negli occhi, ti prendono per mano, ti chiamano per nome e non ti fanno sentire un numero. Ho trovato un’ alta professionalità, un’ organizzazione impeccabile, ma soprattutto un’ umanità che non mi aspettavo. Dai chirurghi agli anestesisti, alle infermiere, alle OSS ed alla fisioterapista. Grazie quindi a tutta l’ equipe di ortopedia avete fatto molto più di un buon intervento, mi avete restituito la funzionalità dell’ anca.