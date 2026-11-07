Ravenna, le panchine con schienale di via Barbiani non saranno eliminate: accolte le richieste di Ancisi

Il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, come si sa da tempo, troverà una collocazione permanente nella piazzetta all’inizio di via Barbiani, a Ravenna, ma il progetto di riqualificazione dovrà tenere conto anche delle attuali panchine con schienale, che non saranno eliminate. È quanto emerge dalla risposta positiva dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia all’interrogazione presentata dal capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, preoccupato per la possibile scomparsa delle sedute esistenti, sostituite da altre potenzialmente più scomode perchè prive di schienale.

L’intervento è previsto per la primavera del 2027 e darà una destinazione definitiva all’opera realizzata dall’artista per l’ultima Biennale di Mosaico Contemporaneo e tanto amata dai ravennati: sarà inserita nello spazio urbano pedonale, concepito come una sorta di salotto cittadino, nella piazzetta che segna l’inizio di via Barbiani.

L’area rappresenta un punto di passaggio per il turismo cittadino: da via Cavour collega Porta Adriana e la basilica di San Vitale ai Musei Nazionali e alla Domus dei Tappeti di Pietra, in via Barbiani 16, con ingresso dalla chiesa di Sant’Eufemia.

Il progetto prevede nuove sedute ispirate agli elementi del mosaico e una diversa organizzazione dello spazio rispetto all’attuale disposizione trasversale delle panchine in legno. Proprio la possibile eliminazione di queste ultime aveva suscitato le preoccupazioni di diversi cittadini. Le panchine con schienale rappresentano infatti da anni un punto di sosta e ristoro per residenti, anziani e visitatori diretti alle attrazioni culturali della zona.

Per questo motivo Ancisi aveva presentato un’interrogazione al sindaco il 23 giugno scorso, chiedendo di individuare una soluzione che consentisse di conservare le sedute esistenti, eventualmente anche attraverso uno spostamento di alcuni metri all’interno o ai margini del nuovo spazio.

La risposta è arrivata il 20 ottobre in Consiglio comunale, attraverso l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, che ha confermato la disponibilità dell’amministrazione a recepire la richiesta. «Il rendering del progetto non era definitivo. Abbiamo perciò raccolto la preoccupazione per la perdita di sedute comode, quindi con schienale, raccomandando agli architetti che se ne occupano, nell’ambito del progetto europeo Footprints, di tenere conto, nella loro distribuzione, che siano lasciati a disposizione degli schienali in modo da rendere confortevole per quante più persone possibile la sosta e il ristoro», ha spiegato Sbaraglia.