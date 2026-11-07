Ravenna, Pro.Pa.R. ha festeggiato 50 anni di attività: oltre 2.300 soci e 102 milioni di euro di produzione

Cinquant’anni di attività, oltre 2.300 soci agricoltori e un valore della produzione che ha superato i 102 milioni di euro nell’ultimo esercizio. Sono i numeri che raccontano la crescita di Pro.Pa.R., la cooperativa agricola nata a Ravenna nel 1976 e diventata nel tempo una realtà di riferimento per diverse filiere produttive, dal pomodoro alle orticole da industria, dalle sementi ai cereali e alla frutta.

Il cinquantesimo anniversario è stato celebrato oggi, 7 novembre, nella sede di Fornace Zarattini, con una giornata che ha riunito oltre un migliaio di persone tra soci, rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e della filiera agricola. Un’occasione per ripercorrere mezzo secolo di storia, ma anche per guardare alle trasformazioni e alle sfide che attendono il settore, a partire dalla necessità di proteggere le aziende dagli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici.

Nata dall’iniziativa di un gruppo di agricoltori e del Consorzio Agrario di Ravenna, Pro.Pa.R. (acronimo di Produttori Patate Ravenna, perché proprio dalla coltivazione delle patate prese avvio l’attività) ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, estendendo la presenza produttiva dalle province di Ravenna e Ferrara ad altre aree dell’Emilia-Romagna, del Veneto e delle Marche.

«Cinquant’anni di attività significano cinquant’anni di lavoro, di scelte condivise e di fiducia reciproca – ha sottolineato Massimo Passanti, presidente di Pro.Pa.R. –. La nostra cooperativa è cresciuta insieme alle aziende agricole e ai territori in cui opera, accompagnandone i cambiamenti e contribuendo a creare lavoro, sostenere le imprese e dare vita a nuove opportunità produttive. Siamo partiti dalle patate e oggi rappresentiamo una realtà articolata, capace di dialogare con grandi gruppi industriali e mercati diversi. Ma ciò che non è cambiato è il nostro obiettivo: valorizzare il lavoro dei soci e offrire loro condizioni migliori per programmare, investire e continuare a produrre. Il patrimonio più importante che abbiamo costruito in questi cinquant’anni è proprio questo rapporto di fiducia, che ci permette di guardare al futuro con una prospettiva comune».

Il bilancio: valore della produzione a 102,8 milioni

La crescita della cooperativa trova conferma nei risultati dell’ultimo bilancio, relativo all’esercizio 2025/2026, chiuso il 30 giugno scorso. Il valore della produzione ha raggiunto 102,8 milioni di euro, con un incremento dell’11% rispetto all’esercizio precedente. Particolarmente significativo anche l’andamento delle liquidazioni riconosciute ai soci per i prodotti conferiti, arrivate a 80,98 milioni di euro, in aumento del 15,36%.

La crescita è ancora più evidente considerando l’ultimo biennio: le liquidazioni sono aumentate complessivamente del 58,5%, passando dai 51,1 milioni di euro dell’esercizio 2023/2024 agli attuali 81 milioni. Numeri che restituiscono la dimensione economica raggiunta dalla cooperativa e il suo ruolo nel sostenere il reddito delle aziende agricole associate.

Un ruolo che, come sottolinea il presidente Massimo Passanti, va oltre i risultati di bilancio. «In cinquant’anni Propar ha costruito un sistema organizzativo capace di accompagnare i produttori lungo l’intero ciclo colturale – prosegue Passanti -, dalla programmazione delle semine all’assistenza agronomica, fino alla raccolta, alla logistica e alla commercializzazione. Un ruolo che ha favorito l’evoluzione delle produzioni agricole, valorizzando le vocazioni dei diversi areali e offrendo nuove opportunità alle imprese, anche attraverso lo sviluppo di filiere legate alla trasformazione industriale e alla produzione di energia rinnovabile».

Nuovi investimenti e crescita della cooperativa

La prospettiva dei prossimi anni passa anche attraverso gli investimenti nelle strutture e nell’efficienza energetica. Nella sede di via Canala, a Fornace Zarattini, è stato completato un ampliamento degli uffici e delle sale, mentre a breve entrerà in funzione un impianto agrivoltaico da 1 MW di potenza, con una produzione annua stimata di circa 1,4 milioni di kWh. Il progetto consentirà di affiancare la produzione di energia all’attività agricola.

Anche lo stabilimento di Voltana, dedicato alla lavorazione, al confezionamento e alla commercializzazione della frutta, sarà interessato da interventi di ammodernamento, con il rinnovamento delle celle frigorifere e l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei capannoni.

Tra le novità più recenti c’è inoltre il lancio del primo sito internet della cooperativa, www.propar.it, pensato per aggiornare sulle attività e offrire servizi dedicati ai soci.

Prosegue intanto il percorso di aggregazione cooperativa. Dopo l’incorporazione di P.O.V. nel 2025, l’assemblea straordinaria del 5 ottobre scorso ha deliberato la fusione per incorporazione di Co.Pro.Agri., cooperativa ravennate attiva nei settori delle orticole da industria, del mercato fresco e delle sementi. L’operazione porterà in Pro.Pa.R. altri 322 soci, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità commerciali, l’efficienza organizzativa e la capacità di investimento a beneficio delle aziende agricole.

«I cinquant’anni di attività di Pro.Pa.R. rappresentano una storia di crescita, cooperazione e innovazione che ha accompagnato l’evoluzione dell’agricoltura del nostro territorio – ha dichiarato Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna –. I numeri raggiunti dalla cooperativa testimoniano la capacità di creare valore economico, servizi e opportunità per le imprese agricole e il territorio, guardando al futuro e affrontando le grandi sfide che oggi interessano il settore agricolo».

Mammi ha richiamato anche gli investimenti realizzati sul fronte della sostenibilità e dell’autonomia energetica, sottolineando il ruolo della cooperazione nel proteggere il reddito degli agricoltori e garantire continuità alle imprese. L’assessore ha inoltre ricordato gli strumenti messi in campo dalla Regione: nel bilancio 2027 sono previsti 3,5 milioni di euro per sostenere le assicurazioni agricole e favorire una maggiore adesione delle imprese agli strumenti di gestione del rischio. A questi si aggiungerà un bando da 28 milioni di euro per investimenti destinati alla prevenzione e al ripristino del potenziale produttivo agricolo in caso di calamità naturali, eventi estremi e dissesto idrogeologico.

Anche per il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, la storia di Pro.Pa.R. rappresenta un esempio del valore della mutualità e della capacità delle imprese agricole di affrontare insieme le difficoltà del mercato. «La storia di questa cooperativa agricola, che da Ravenna ha saputo espandersi anche fuori regione, dimostra quanto la mutualità rappresenti un impegno concreto, che si rinnova ogni giorno attraverso la capacità di fare insieme ciò che le singole aziende agricole, da sole, non riuscirebbero a realizzare».

La gestione del rischio: sinergie e strumenti per affrontare le sfide del futuro

Accanto alla celebrazione del percorso compiuto, il cinquantesimo anniversario di Propar ha ospitato il convegno “La gestione del rischio: verso un sistema integrato”, dedicato alle sfide poste dai cambiamenti climatici e alla necessità di rafforzare la protezione delle imprese agricole attraverso strumenti assicurativi, mutualistici e di prevenzione.

Un impegno che la cooperativa porta avanti dalla fine degli anni Novanta, con la nascita dei primi fondi interni di solidarietà, e che si è sviluppato dal 2004 attraverso le coperture multirischio sulle rese. Un percorso culminato nella costituzione del Consorzio PRO.DIFESA, il cui fondo mutualistico è stato riconosciuto nel 2021 e ha introdotto, nel 2025, una copertura sperimentale contro le fitopatie e le infestazioni parassitarie del pomodoro. Tramite convenzioni stipulate da Pro.Pa.R. con una primaria compagnia, nel triennio 2023-2025 le coperture assicurative agevolate attivate dai soci hanno generato oltre 20,4 milioni di euro di indennizzi. Nel solo 2025 sono stati assicurati 8.481 ettari, per un valore superiore a 49 milioni di euro.

“La gestione del rischio è parte integrante del nostro modo di fare cooperazione – spiega Remo Magnani, direttore di Pro.Pa.R. –. Oggi non possiamo pensare che esista un unico strumento in grado di proteggere completamente le imprese agricole: servono assicurazioni, fondi mutualistici, prevenzione e un lavoro continuo di aggiornamento delle soluzioni disponibili. Il valore aggiunto della cooperativa è mettere insieme queste possibilità, assistere i soci nelle scelte e nella gestione dei danni e fare in modo che la protezione del reddito diventi parte della programmazione dell’attività agricola. Una necessità confermata anche dalla campagna 2026, segnata da grandinate che hanno interessato oltre il 30% delle superfici a pomodoro della cooperativa nelle aree ferraresi e venete, oltre che da temperature elevate che hanno accelerato le maturazioni creando difficoltà nelle fasi di raccolta e conferimento e ridotto le rese produttive”.

Il convegno, aperto dai saluti del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e dell’assessore regionale Alessio Mammi, e moderato da Barbara Minisci, direttore generale di Confcooperative Agroalimentare e Pesca, oltre agli interventi del presidente e del direttore di Propar, ha visto gli approfondimenti climatici di Massimo Crespi, presidente di RadarMeteo, e Gianluca Ferrari, responsabile Analisi Dati di Hypermeteo. Al confronto sulla gestione del rischio hanno partecipato; Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo; Mauro Serra Bellini, dirigente dell’Ufficio Gestione Crisi in Agricoltura del MASAF; Giovanni Razeto, dirigente Gestione Avversità Catastrofali di AGRI-CAT; Andrea Ghinassi, responsabile Assunzioni Rischi Agricoli di Generali Italia; Andrea Berti, direttore di ASNACODI, e Marco Castelli, direttore di COORDIFESA.