Sicurezza a Ravenna, 36 provvedimenti tra Daspo Willy, Dacur e divieti di ritorno su controlli in zona Piazza Kennedy e stazione

Sono 36 i provvedimenti di prevenzione adottati dal Questore di Ravenna nell’ultimo mese nei confronti di altrettante persone, perlopiù giovani, ritenute pericolose per la sicurezza pubblica e in diversi casi coinvolte in reati contro il patrimonio o la persona. Le misure sono il risultato dell’attività di controllo del territorio intensificata nelle ultime settimane, in particolare nella zona della stazione ferroviaria e di piazza Kennedy, dove si concentrano diversi esercizi pubblici e locali.

I servizi straordinari sono stati disposti nell’ambito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Ravenna. L’attività ha permesso alla Divisione Anticrimine della Questura di analizzare sia gli episodi caratterizzati da condotte penalmente rilevanti o da situazioni di disturbo e degrado urbano, sia le posizioni di singole persone considerate potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica e solite ritrovarsi o stazionare in quelle aree.

Gli strumenti preventivi utilizzati sono quelli a disposizione del Questore, in particolare i divieti di ritorno previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 159/2011 e i divieti di accesso disciplinati dal decreto legge 14/2017.

Nel dettaglio, sono stati emessi sei Daspo Willy dalla zona di piazza Kennedy. Si tratta di misure introdotte per contrastare episodi di violenza che destano grave allarme sociale e tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare dei giovani nei luoghi di ritrovo e divertimento. I destinatari non possono accedere ai locali e agli esercizi pubblici del territorio interessato né stazionare nelle immediate vicinanze, per periodi compresi tra uno e tre anni.

Tra le persone colpite dal provvedimento figurano tre cittadini di origine egiziana e due tunisini, identificati e denunciati dagli agenti delle Volanti nella serata del 30 settembre perché ritenuti partecipanti attivi a un tafferuglio. Durante l’episodio erano state lanciate bottiglie di vetro ed era stato utilizzato spray urticante; uno dei presenti aveva dovuto ricorrere alle cure mediche.

Altri 13 provvedimenti sono Dacur, i divieti di accesso a determinate aree urbane, disposti per la durata di un anno nei confronti di persone che avevano violato l’ordine di allontanamento. Le condotte contestate riguardano comportamenti ritenuti lesivi della sicurezza e del decoro urbano, come atteggiamenti molesti o capaci di contribuire a situazioni di degrado. La misura mira a tutelare la vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici.

Sono stati inoltre adottati tre divieti di ritorno, con durata da uno a quattro anni, nei confronti di persone prive di legami leciti con il territorio e ritenute presenti a Ravenna con l’intenzione di commettere illeciti o comunque tenere comportamenti in grado di mettere a rischio la sicurezza pubblica.