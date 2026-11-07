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Spadoni (LpRa): “Serve un secondo attraversamento del Candiano”

7 novembre 2026 | 17:09
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di Redazione

Redazione

Spadoni (LpRa): &#8220;Serve un secondo attraversamento del Candiano&#8221;

La notizia dell’ennesima chiusura del ponte mobile sta creando preoccupazione e sconcerto.  La continua interruzione dell’attraversamento del Candiano è sempre oggetto di forti disagi perché compromette  il naturale completamento della circonvallazione della città. Come noto, si tratta di una infrastruttura di proprietà e  a carico  dell’Autorità di Sistema Portuale conclusa nel 2010   con tutti i problemi di vetustà e usura  che hanno portato a frequenti attività di manutenzione, oltretutto predestinate a diventare sempre più frequenti. Per questo appare evidente l’esigenza di porre rimedio alla  sistematica interruzione i cui effetti producono ricadute pesanti anche di natura sociale ed economica. E proprio alla luce  di tale situazione vanno accelerate  le procedure per la realizzazione di una seconda  opera di collegamento  in risposta all’ incremento del  carico  legato ai traffici del sistema portuale, aumentato  sensibilmente rispetto ai decenni trascorsi. Archiviata, dunque,  l’ipotesi di un più idoneo by pass  insostenibile per gli elevati costi e per l’impatto ambientale, occorre  andare verso  un progetto esecutivo per la realizzazione di un secondo attraversamento in risposta ad una crescente domanda proveniente dagli  operatori portuali, dagli autotrasportatori ma anche dai cittadini. In particolare il Comune dovrebbe caldeggiare con maggiore vigore l’ Autorità di Sistema Portuale affinché si concretizzi in tempi certi una nuova opera, come già detto, assolutamente essenziale per il porto ed il territorio.

Le ricorrenti  chiusure certificano a tutto tondo l’indifferibilità dell’opera. In ultima analisi, inoltre,  viene spontaneo chiedersi se considerati i ripetuti costi degli interventi manutentivi,  probabilmente  si sarebbe potuto  realizzare un secondo attraversamento del Canale Candiano!

Gianfranco Spadoni,
consigliere comunale Lista per Ravenna