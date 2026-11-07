Spadoni (LpRa): “Serve un secondo attraversamento del Candiano”

La notizia dell’ennesima chiusura del ponte mobile sta creando preoccupazione e sconcerto. La continua interruzione dell’attraversamento del Candiano è sempre oggetto di forti disagi perché compromette il naturale completamento della circonvallazione della città. Come noto, si tratta di una infrastruttura di proprietà e a carico dell’Autorità di Sistema Portuale conclusa nel 2010 con tutti i problemi di vetustà e usura che hanno portato a frequenti attività di manutenzione, oltretutto predestinate a diventare sempre più frequenti. Per questo appare evidente l’esigenza di porre rimedio alla sistematica interruzione i cui effetti producono ricadute pesanti anche di natura sociale ed economica. E proprio alla luce di tale situazione vanno accelerate le procedure per la realizzazione di una seconda opera di collegamento in risposta all’ incremento del carico legato ai traffici del sistema portuale, aumentato sensibilmente rispetto ai decenni trascorsi. Archiviata, dunque, l’ipotesi di un più idoneo by pass insostenibile per gli elevati costi e per l’impatto ambientale, occorre andare verso un progetto esecutivo per la realizzazione di un secondo attraversamento in risposta ad una crescente domanda proveniente dagli operatori portuali, dagli autotrasportatori ma anche dai cittadini. In particolare il Comune dovrebbe caldeggiare con maggiore vigore l’ Autorità di Sistema Portuale affinché si concretizzi in tempi certi una nuova opera, come già detto, assolutamente essenziale per il porto ed il territorio.