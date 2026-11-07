Terza vittoria consecutiva per la Fenix Energia sempre pù lanciata verso la vetta della classifica. Le faentine superano 3-1 l’Imola Volley, chiudendo i conti in un incredibile quarto set vinto 4-1.
“Siamo partiti alla grande andando subito sul 9-2 – spiega coach Alberto Del Giudice – poi le avversarie hanno recuperato il gap. Il set è diventato molto equilibrato per merito loro ma soprattutto per un calo di tensione da parte nostra ed è terminato 26-24 per noi. Nel secondo set abbiamo giocato bene e senza cali di tensione, vincendolo senza grossi patemi. Nel terzo siamo invece partiti malissimo: sullo 0-7 abbiamo cominciato a reagire sino a recuperare, ma a vincere è stata Imola mostratasi più attenta. Il quarto set è stato senza storia: siamo entrati in campo con la giusta aggressività e il giusto piglio, senza cali di tensione chiudendo la partita con un gioco ben organizzato. Analizzando la prestazione, siamo stati altalenanti non tanto sotto il profilo tecnico-tattico quanto sotto quello mentale, cali di tensione che non possiamo permetterci se non vogliamo lasciare per strada punti preziosi”.
Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 14 novembre alle 20.30 in casa della Ribani Castenaso Volley.
Tabellino
Fenix Energia Faenza 3 – Imola Volley 1
(26-24; 25-19; 25-27; 25-8)
FAENZA: Cavallari 9, Raffoni (L2), Bartoli 7, Ravaioli, D’Agostino 14, Giorgi ne, Rossi 6, Garavini ne, Seganti (L1), Francesconi Ilaria 18, Mezzetti 3, Babini ne, Francesconi Sofia ne, Ramponi 13. All.: Del Giudice Ass.: Bertaccini
IMOLA: Albertazzi, Billi, Frascari 5, Garbesi 11, Morsiani 2, Martelli 1, Quattrini 10, Salvini 10, Gambetti, Arcangeli 5, Simoni 7, Albonetti