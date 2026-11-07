Terza vittoria consecutiva per la Fenix Energia

“Siamo partiti alla grande andando subito sul 9-2 – spiega coach Alberto Del Giudice – poi le avversarie hanno recuperato il gap. Il set è diventato molto equilibrato per merito loro ma soprattutto per un calo di tensione da parte nostra ed è terminato 26-24 per noi. Nel secondo set abbiamo giocato bene e senza cali di tensione, vincendolo senza grossi patemi. Nel terzo siamo invece partiti malissimo: sullo 0-7 abbiamo cominciato a reagire sino a recuperare, ma a vincere è stata Imola mostratasi più attenta. Il quarto set è stato senza storia: siamo entrati in campo con la giusta aggressività e il giusto piglio, senza cali di tensione chiudendo la partita con un gioco ben organizzato. Analizzando la prestazione, siamo stati altalenanti non tanto sotto il profilo tecnico-tattico quanto sotto quello mentale, cali di tensione che non possiamo permetterci se non vogliamo lasciare per strada punti preziosi”.