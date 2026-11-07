Traversara, aperte le iscrizioni ai laboratori “Per un Cantiere di Comunità”

Saranno quattro incontri, fra novembre e gennaio, con appuntamento al centro civico di Traversara il sabato mattina dalle 10 alle 12.

Si inizierà appunto il 21 novembre e si condivideranno idee su come dovrebbe essere il futuro parco che sorgerà nella zona rossa di Traversara, a partire da alcune parole chiave come accessibilità e inclusione. Ci si interrogherà inoltre su come integrare natura, gioco e memoria collettiva negli spazi condivisi, favorendo socialità e aggregazione.

Il secondo laboratorio, in programma sabato 12 dicembre, sarà dedicato al centro servizi che sorgerà all’interno del parco e all’individuazione di quali bisogni possono accompagnare la comunità durante i lavori di ricostruzione. Si ragionerà poi su come organizzare e gestire il centro servizi e quale ruolo possono avere i cittadini.

A gennaio si riprenderà l’attività con gli ultimi due appuntamenti. Sabato 16 ci sarà un laboratorio dedicato soprattutto agli addetti ai lavori per riflettere su come tradurre i bisogni emersi in risposte concrete e dare forma al cantiere di comunità, mentre l’ultimo incontro, sabato 30, vedrà coinvolti in particolare associazioni, Pro Loco e operatori locali per progettare assieme le iniziative con cui animare il territorio e coinvolgere le comunità nell’estate 2027.