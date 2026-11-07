Traversara, torna il corso gratuito di difesa personale femminile: due incontri a novembre

La Pro Loco di Traversara propone un nuovo appuntamento dedicato alla difesa personale femminile. Dopo il corso organizzato lo scorso marzo, l’iniziativa gratuita torna il 17 e il 24 novembre al Centro civico del paese, con due incontri rivolti alle donne per imparare alcune tecniche di autodifesa e acquisire maggiore consapevolezza delle situazioni di rischio.

Il corso è promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione del Consiglio di Zona di Traversara.

A guidare le partecipanti sarà nuovamente Antonio Cortesi, titolare della palestra Body2000 ed esperto di difesa personale. Durante i due appuntamenti sarà possibile conoscere e sperimentare tecniche di autodifesa, con particolare attenzione alla prevenzione, al riconoscimento delle situazioni potenzialmente pericolose e alla capacità di reagire in caso di pericolo.

Cortesi è legato da tempo a Traversara, dove in passato ha organizzato diverse iniziative. Anche questa volta ha scelto di mettere gratuitamente a disposizione della comunità la propria esperienza, come gesto di vicinanza al paese colpito dalle alluvioni e di sostegno alle attività della Pro Loco.

Gli incontri si svolgeranno martedì 17 e martedì 24 novembre, dalle 20 alle 21.30, al Centro civico di Traversara, in piazza don Modanesi 11.