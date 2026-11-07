Volley, la Consar cerca il riscatto nel derby regionale con Reggio Emilia: domani la sfida al PalaBigi
A quasi due anni di distanza dall’ultimo dei 14 match disputati nella storia, torna nel campionato di A2 Credem Banca il derby regionale tra Reggio Emilia e Ravenna. Il 29 dicembre 2024 la Consar si impose al Pala De Andrè 3-0: al termine di quell’annata la squadra emiliana salutò la A2 nella quale è prontamente tornata dopo un solo anno di permanenza in A3.
Domani, alle 18, con diretta gratuita sulla piattaforma DAZN e differita martedì 10 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna, le due squadre si ritrovano al PalaBigi reggiano dove il bilancio è in perfetta parità con tre successi a testa e dove Ravenna ha sempre preso punti tranne che in una sola occasione, nei playoff della stagione 2009/10.
La Conad arriva a questa sfida con il morale alto per il successo preso a Palmi e per i quattro punti fin qui incasellati, la Consar è reduce dalla caduta interna contro Lagonegro.
È Martin Berger a trasmettere la voglia di riscatto e il sentimento generale del gruppo ravennate dopo la seconda sconfitta. “La partita contro Lagonegro è stata molto difficile, più di quello forze che ci aspettavamo – precisa il centrale di Brunico al suo primo anno a Ravenna – ma non l’abbiamo sottovalutata. Dobbiamo riconoscere tanti meriti ai nostri avversari che hanno giocato una bella gara. Noi sicuramente dobbiamo crescere sia sotto l’aspetto tecnico che su quello fisico: è quello che abbiamo fatto in questa settimana, nella quale abbiamo lavorato su quello che ci manca. Adesso siamo pronti per la partita a Reggio Emilia”.
Berger, che domani può raggiungere un traguardo personale essendo a soli cinque punti dai 500 in carriera, non nasconde le insidie del derby, che la squadra di Valentini affronterà senza Giani, fuori causa per un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese. “Troveremo una squadra che avrà grande entusiasmo e che è in fiducia. È una neopromossa ma ha un organico completo, con giocatori forti e dotati di grande esperienza, in grado di interpretare al meglio le varie fasi di una partita. Dobbiamo e vogliamo riscattare la sconfitta con Lagonegro e reagire a questo inizio un po’ complesso. Stiamo cercando di trovare il ritmo giusto e la continuità di risultati necessaria per risalire la classifica. Siamo appena agli inizi e c’è tutto il tempo per sistemare le cose che ancora ci riescono meno bene. Sappiamo che solo il lavoro in palestra è il mezzo migliore per costruire un percorso di crescita. I risultati arriveranno da soli se faremo il nostro dovere in campo fino in fondo”.
Non mancheranno gli ex in questa partita: sul fronte reggiano Martins Arasomwan ritroverà da avversario quella Consar nella quale ha giocato tre annate nel 2020/21, nel 2022/23 e 2023/24, mentre in casa ravennate tornano da ex a Reggio Emilia il capitano Riccardo Goi, che ha giocato lì per tre annate di fila dal 2010/11 al 2012713, e Roberto Cominetti, nella città del Tricolore nel 2021/22. Anche lui come Berger ha un record nel mirino: i 12 punti per arrivare a quota 3500 in carriera.
Dirigeranno questa sfida gli arbitri Dario Grossi e Giorgia Adamo, entrambi di Roma.