Volley, la Consar cerca il riscatto nel derby regionale con Reggio Emilia: domani la sfida al PalaBigi

È Martin Berger a trasmettere la voglia di riscatto e il sentimento generale del gruppo ravennate dopo la seconda sconfitta. “La partita contro Lagonegro è stata molto difficile, più di quello forze che ci aspettavamo – precisa il centrale di Brunico al suo primo anno a Ravenna – ma non l’abbiamo sottovalutata. Dobbiamo riconoscere tanti meriti ai nostri avversari che hanno giocato una bella gara. Noi sicuramente dobbiamo crescere sia sotto l’aspetto tecnico che su quello fisico: è quello che abbiamo fatto in questa settimana, nella quale abbiamo lavorato su quello che ci manca. Adesso siamo pronti per la partita a Reggio Emilia”.

Berger, che può raggiungere un traguardo personale essendo a soli cinque punti dai 500 in carriera, non nasconde le insidie del derby, che la squadra di Valentini affronterà senza Giani, fuori causa per un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese. “Troveremo una squadra che avrà grande entusiasmo e che è in fiducia. È una neopromossa ma ha un organico completo, con giocatori forti e dotati di grande esperienza, in grado di interpretare al meglio le varie fasi di una partita. Dobbiamo e vogliamo riscattare la sconfitta con Lagonegro e reagire a questo inizio un po’ complesso. Stiamo cercando di trovare il ritmo giusto e la continuità di risultati necessaria per risalire la classifica. Siamo appena agli inizi e c’è tutto il tempo per sistemare le cose che ancora ci riescono meno bene. Sappiamo che solo il lavoro in palestra è il mezzo migliore per costruire un percorso di crescita. I risultati arriveranno da soli se faremo il nostro dovere in campo fino in fondo”.