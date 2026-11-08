Arte e antichi mestieri, a Bagnacavallo ripartono i corsi della Scuola Ramenghi per adulti e bambini

Proseguono le attività della Scuola comunale d’arte Ramenghi di Bagnacavallo, gestita dall’associazione LabArt, con nuovi corsi in partenza nelle prossime settimane e ulteriori proposte in programma dopo le festività natalizie. Dalla ceramica alla fotografia analogica, dalla calcografia alla lavorazione artistica del vetro, l’offerta formativa si rivolge ad adulti, bambini e ragazzi, affiancando alle discipline artistiche tradizionali percorsi dedicati alle tecniche artigianali e alla valorizzazione dei mestieri del territorio.

Per gli adulti sono già iniziati i corsi di ceramica, pittura, scultura e modellato, disegno e sartoria, ai quali si aggiunge quello dedicato all’intreccio delle erbe palustri, frutto di una nuova collaborazione avviata quest’anno con l’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo. Nelle prossime settimane prenderà il via anche un percorso gratuito di arte terapia, mentre restano aperte le iscrizioni per i corsi di calcografia e fotografia analogica, in partenza nella seconda metà di novembre.

Dopo la pausa natalizia il programma si arricchirà di ulteriori attività, con corsi dedicati alla lavorazione artistica del vetro attraverso la tecnica Tiffany, alla serigrafia, al restyling del mobile e all’acquerello, oltre alla ripresa dei diversi percorsi di intreccio.

«La proposta della Scuola comunale d’arte Ramenghi è pensata per tutte le età e tiene insieme arte e artigianato, con un’idea semplice: imparare facendo, in piccoli gruppi dove ognuno lavora in prima persona», spiegano le referenti dell’associazione LabArt.

Particolare attenzione viene riservata a due lavorazioni legate alla storia culturale del territorio: l’intreccio delle erbe palustri e la calcografia. Quest’ultima permette ai partecipanti di conoscere e sperimentare le principali tecniche di incisione su metallo, dalla puntasecca all’acquaforte, dall’acquatinta alla ceramolle, fino alla progettazione di un’illustrazione e alla realizzazione di una tiratura di stampe.

La scuola propone attività anche per i più giovani. I bambini della scuola primaria possono avvicinarsi al disegno, alla pittura e al modellato attraverso esperienze ludiche, mentre i ragazzi delle medie hanno l’opportunità di approfondire il linguaggio del manga e del fumetto.

Da febbraio partiranno inoltre due nuovi percorsi: “Antichi mestieri”, rivolto ai bambini delle elementari, che potranno scoprire il lavoro di incisori, tessitori, cartai e rilegatori, e il secondo livello del corso di manga, pensato per proseguire l’esperienza formativa già avviata.

Le lezioni si svolgono una volta alla settimana, nel pomeriggio o in orario serale, e al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza. Molte delle attività non richiedono competenze pregresse e sono quindi accessibili anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a una disciplina artistica o artigianale.