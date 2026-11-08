Aviators Lugo, rimonta da 15 punti ma successo sfumato nel finale: Argenta vince 72-69
Gli Aviators Lugo sfiorano la vittoria contro la Simabio Argenta, ma devono arrendersi per 69-72 al termine di una partita combattuta e decisa soltanto negli ultimi possessi. La formazione allenata da Federico Baroncini, dopo essere scivolata fino a 15 punti di svantaggio, è riuscita a ribaltare il risultato, pagando però nel finale la stanchezza e l’infortunio di Ciadini, rimasto in campo appena una decina di minuti.
La gara si apre con Argenta più incisiva, capace di chiudere il primo quarto avanti 21-10 e di mantenere il controllo anche nella seconda frazione. Gli ospiti arrivano a condurre 38-23, ma Lugo trova la forza di reagire, riducendo progressivamente le distanze fino al 33-41 dell’intervallo.
La rimonta prende definitivamente forma nella ripresa, quando gli Aviators aumentano l’intensità e riescono a recuperare tutto lo svantaggio. Sono tre tiri liberi di Sampieri a firmare il sorpasso sul 53-52, prima che i padroni di casa chiudano il terzo quarto avanti 55-52.
L’ultima frazione si gioca punto a punto, con le due squadre che si contendono il successo fino agli istanti conclusivi. È Benzoni a riportare avanti Argenta sul 69-68, mentre gli ultimi tiri liberi permettono agli ospiti di fissare il punteggio sul 72-69.
«Abbiamo giocato una bellissima gara – afferma coach Federico Baroncini –. Eravamo sotto di oltre dieci punti e l’abbiamo ripresa con i nervi poi ci sono mancate le energie nel finale. È chiaro che l’infortunio di Ciadini, che ha giocato soltanto dieci minuti, abbia inciso, ma non posso che dire bravi ai ragazzi perché nelle difficoltà hanno tutti dato qualcosa in più. È un momento che gira così perché è il terzo finale punto a punto che non ci sorride, ma i ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto e prima o poi gli episodi saranno a nostro favore».
Tra i lughesi il miglior realizzatore è stato Guardigli con 15 punti, seguito da Sampieri con 11, Naccari e Mazzotti con 10 ciascuno e Bassi con 9. Per Argenta decisivi i 16 punti di Benzoni, mentre Magnani e Reggiani ne hanno realizzati 11 a testa.
Per gli Aviators si tratta dunque della terza sconfitta maturata in un finale equilibrato, nonostante una prestazione di carattere che ha permesso alla squadra di recuperare un passivo importante. Il prossimo impegno è in programma sabato 14 novembre alle 19, quando Lugo ospiterà il Modena Basket.
Il tabellino
Aviators Lugo – Simabio Argenta 69-72 (10-21; 33-41; 55-52).
Aviators Lugo: Naccari 10, Ballardini ne, Faccani ne, Mazzotti 10, Sampieri 11, Baroncini L. 5, Avantaggiato ne, Santandrea 5, Bassi 9, Guardigli 15, Baroni, Ciadini 4. Allenatore: Federico Baroncini. Assistente: Romagnoli.
Simabio Argenta: Veronesi, Lusardi 8, Bozzoli 2, Magnani 11, Cattani 4, Buzzoni, Tavolazzi, Ekhator 3, Reggiani 11, Benzoni 16, Tumiati 8, Zhytaryuk 9. Allenatore: Massari.
Arbitri: Puliti e Civinelli.