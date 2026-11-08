Aviators Lugo, rimonta da 15 punti ma successo sfumato nel finale: Argenta vince 72-69

«Abbiamo giocato una bellissima gara – afferma coach Federico Baroncini –. Eravamo sotto di oltre dieci punti e l’abbiamo ripresa con i nervi poi ci sono mancate le energie nel finale. È chiaro che l’infortunio di Ciadini, che ha giocato soltanto dieci minuti, abbia inciso, ma non posso che dire bravi ai ragazzi perché nelle difficoltà hanno tutti dato qualcosa in più. È un momento che gira così perché è il terzo finale punto a punto che non ci sorride, ma i ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto e prima o poi gli episodi saranno a nostro favore».