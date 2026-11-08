“CIACAR”: consenso informato e testamento biologico, tre incontri a Russi, San Pancrazio e Godo per conoscere i propri diritti

Tre incontri per aiutare i cittadini a conoscere meglio il consenso informato, le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano la propria salute. È questo l’obiettivo di “CIACAR”, il progetto promosso a Russi da medici di medicina generale, ricercatori e studenti dell’Università di Bologna, Direzione del Distretto sanitario dell’AUSL Romagna e Comune di Russi. Gli appuntamenti sono in programma il 12 novembre a Russi, il 18 novembre a San Pancrazio e il 24 novembre a Godo, sempre alle 20.

L’iniziativa nasce dalla necessità di rendere più conosciuti e accessibili gli strumenti previsti dalla Legge 219 del 2017, che disciplina il consenso informato, le Disposizioni Anticipate di Trattamento, comunemente note come testamento biologico, e la pianificazione condivisa delle cure. A otto anni dalla sua entrata in vigore, infatti, la normativa risulta ancora poco conosciuta sia tra i cittadini sia tra gli stessi professionisti sanitari, con una conseguente applicazione limitata.

La necessità di rafforzare l’informazione su questi diritti è stata ribadita anche dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, che con una risoluzione approvata il 12 novembre 2025 ha invitato a sviluppare, insieme ai Comuni e al servizio sanitario, strumenti di informazione e accompagnamento più vicini ai cittadini. La Giunta regionale si è impegnata a promuovere campagne informative, favorire l’attivazione di sportelli dedicati e monitorare l’utilizzo degli strumenti previsti dalla legge.

In questo contesto si inserisce CIACAR, acronimo di “Consenso Informato, Autodeterminazione sulle Cure, Ascolto e Relazione”, che punta a costruire un percorso di informazione e orientamento rivolto sia ai cittadini sia agli operatori sanitari. Il progetto coinvolge il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna (DIMEC), i medici di medicina generale, la Direzione del Distretto dell’AUSL Romagna e l’amministrazione comunale.

Gli incontri rappresentano il primo passo di un percorso che prevede anche la futura apertura di uno sportello dedicato alle DAT presso la Casa della Comunità di Russi, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento stabile a chi desidera ricevere informazioni e orientamento sulle scelte relative alle cure.

«Parlare di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento significa affrontare temi delicati, che riguardano la dignità della persona, la libertà di scelta e il diritto di ciascuno di essere protagonista delle decisioni che riguardano la propria salute e le proprie cure – dichiara la sindaca Valentina Palli –. Sono argomenti sui quali spesso si fa fatica a confrontarsi, ma sui quali è fondamentale promuovere conoscenza e consapevolezza. Come Amministrazione comunale abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché crediamo che informare i cittadini significhi anche mettere loro nelle condizioni di esercitare pienamente i propri diritti».

La sindaca sottolinea inoltre l’importanza di organizzare gli appuntamenti anche nelle frazioni, per raggiungere un numero maggiore di persone. «Portare questi incontri non solo a Russi, ma anche nelle frazioni di Godo e San Pancrazio, risponde proprio alla volontà di rendere l’informazione accessibile e vicina alle persone. Il nostro auspicio è che questo percorso rappresenti un primo passo verso la costruzione di un servizio stabile di informazione e orientamento, capace di rispondere concretamente ai bisogni della nostra comunità».

Il primo appuntamento si terrà giovedì 12 novembre alle 20 nella Biblioteca comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10. Il secondo incontro è previsto mercoledì 18 novembre, sempre alle 20, al Museo della vita contadina di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/A. Il ciclo si concluderà martedì 24 novembre alle 20 al Centro civico di Godo, in via Piave 12/A.

Il programma prevede i saluti istituzionali della sindaca Valentina Palli, di Tiziana Marzulli, direttrice del Distretto sanitario di Ravenna, e di Luigi Montanari, responsabile della SSD Cure Palliative di Ravenna.

Interverranno inoltre i medici di medicina generale della Casa della Comunità di Russi, l’assessora comunale Eleonora Mazzoni, Francesca Ingravallo, professoressa dell’Università di Bologna, Gabriele Pelloni delle Cure Palliative domiciliari Ravenna AIL e Laura Conti, responsabile dell’Ufficio URP e Servizi demografici del Comune di Russi.

Al termine degli incontri, ai partecipanti sarà proposto un breve questionario per raccogliere opinioni, necessità e preferenze rispetto all’attivazione dello Sportello DAT e ad altri possibili servizi di informazione e accompagnamento. Le risposte contribuiranno a definire l’organizzazione concreta delle attività del progetto, affinché siano costruite sulla base delle esigenze espresse dalla comunità.