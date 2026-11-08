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D14 Diramazione per Ravenna, chiusure notturne agli svincoli di Lugo e Cotignola
Autostrade per l’Italia informa che sono previste nuove chiusure notturne sulla D14 Diramazione per Ravenna, dove tra lunedì 9 e martedì 10 novembre saranno interessati dai lavori di pavimentazione gli svincoli di Lugo e Cotignola. Le limitazioni alla circolazione saranno in vigore dalle 21 di lunedì alle 5 del mattino successivo.
Nel dettaglio, lo svincolo di Lugo sarà chiuso in entrata in direzione dell’autostrada A14 Bologna-Taranto e in uscita per i veicoli provenienti sia da Ravenna sia dalla A14.
Nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche lo svincolo di Cotignola, esclusivamente in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
Per gli automobilisti interessati dalle chiusure, viene consigliato di utilizzare in alternativa lo svincolo di Bagnacavallo.