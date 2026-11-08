D14 Diramazione per Ravenna, chiusure notturne agli svincoli di Lugo e Cotignola

Autostrade per l’Italia informa che sono previste nuove chiusure notturne sulla D14 Diramazione per Ravenna, dove tra lunedì 9 e martedì 10 novembre saranno interessati dai lavori di pavimentazione gli svincoli di Lugo e Cotignola. Le limitazioni alla circolazione saranno in vigore dalle 21 di lunedì alle 5 del mattino successivo.