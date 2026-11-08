Dal Civico 25 di Castel Bolognese al Mondiale della Pizza: Luca Spada pronto per la sfida di Paestum

Dalla pizzeria inclusiva di Castel Bolognese a un campionato mondiale, con l’opportunità di confrontarsi con professionisti dell’arte bianca provenienti da diverse realtà. Dal 10 al 12 novembre i ragazzi del Civico 25 – Il Gusto dell’Inclusione parteciperanno alla dodicesima edizione del Campionato Mondiale della Pizza DOC, in programma al Polo Fieristico NEXT di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Tra i protagonisti ci sarà anche Luca Spada, giovane pizzaiolo di Riolo Terme, che da due anni sta imparando il mestiere all’interno della realtà fondata da Eugenio Iannella.

Per il Civico 25 la partecipazione alla competizione internazionale rappresenta un nuovo traguardo di un progetto che punta a offrire ai ragazzi opportunità concrete di formazione, lavoro e autonomia attraverso la ristorazione. Un percorso nel quale l’apprendimento delle tecniche di preparazione della pizza si accompagna alla crescita personale, alla capacità di affrontare nuove sfide e alla fiducia nelle proprie possibilità.

È proprio questo il significato che Eugenio Iannella attribuisce alla partecipazione di Luca, dopo due anni trascorsi tra impasti, preparazioni e attività quotidiane in pizzeria. «Quando guardo Luca, non vedo soltanto un ragazzo che ha imparato a fare la pizza. Vedo due anni di sacrifici, di tentativi, di piccoli e grandi successi. Vedo un ragazzo che ha avuto la possibilità di mettersi alla prova e di dimostrare ciò di cui è capace».

L’emozione è legata soprattutto al percorso compiuto dal giovane pizzaiolo, che ora avrà la possibilità di misurarsi in un contesto internazionale. «Pensare che oggi Luca possa partire da Riolo Terme per arrivare a Paestum, tra i protagonisti di un campionato mondiale, è qualcosa che mi emoziona profondamente. Per qualcuno sarà soltanto una gara di pizza. Per me è la testimonianza che, quando diamo fiducia alle persone, possiamo cambiare il loro futuro. Non dobbiamo mai decidere fino a dove può arrivare una persona prima di averle dato la possibilità di provarci», sottolinea Iannella.

A rendere possibile la trasferta contribuirà anche Moreno Renting, che ha scelto di sostenere il progetto mettendo gratuitamente a disposizione un veicolo a noleggio per accompagnare i ragazzi a Paestum. «Desidero ringraziare di cuore Moreno Renting per aver deciso di sostenere questa nostra avventura – dichiara il fondatore del Civico 25 –. Per qualcuno mettere a disposizione un veicolo può rappresentare un semplice gesto di sponsorizzazione. Per noi significa molto di più. Significa dare una strada ai sogni dei nostri ragazzi. Significa aiutarli a partire, a conoscere il mondo, a vivere esperienze che rimarranno per sempre nei loro ricordi».

La partecipazione al Campionato Mondiale della Pizza DOC si inserisce nel percorso di crescita del Civico 25, nato con l’obiettivo di trasformare l’inclusione in un’esperienza concreta, attraverso l’apprendimento di un mestiere e la possibilità di sviluppare competenze professionali. «Quando ho fondato il Civico 25 non volevo semplicemente aprire una pizzeria – racconta Iannella –. Volevo costruire una scuola di vita, un luogo dove nessuno dovesse sentirsi inferiore agli altri. Dove ogni ragazzo potesse scoprire il proprio talento e costruire, giorno dopo giorno, la propria indipendenza».

Per il fondatore, il valore della trasferta non dipenderà dal risultato ottenuto in gara, ma soprattutto dall’opportunità di partecipare e confrontarsi con altri professionisti. «Forse non torneremo con una coppa. Forse non saliremo sul gradino più alto del podio. Ma c’è una vittoria che abbiamo già conquistato: quella di poter esserci. Di poter partecipare, di confrontarci con gli altri, di dimostrare che la qualità, il talento e la passione non appartengono a una categoria di persone, ma a chiunque abbia la possibilità di esprimerli».