Disinnescata e fatta brillare la bomba d’aereo da 500 libbre a Belricetto di Lugo: concluse le operazioni, evacuate 80 persone
Si sono concluse poco prima delle 12.30 di domenica 8 novembre le operazioni di disinnesco e brillamento della bomba d’aereo da 500 libbre, risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuta nelle scorse settimane in un terreno agricolo a Belricetto, frazione di Lugo. L’intervento si è svolto senza criticità e ha richiesto l’evacuazione temporanea di circa 80 residenti, che hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni già intorno alle 10, una volta completata la messa in sicurezza dell’ordigno.
La macchina organizzativa si è messa in moto alle 7 del mattino, con l’insediamento di una cabina di regia al Centro Civico di Belricetto per coordinare tutte le fasi dell’operazione. Presenti i rappresentanti della Prefettura, del Comune di Lugo, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale della Bassa Romagna e della Croce Rossa, insieme ai militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore”, incaricati delle operazioni sull’ordigno.
Prima dell’intervento degli artificieri è stata completata l’evacuazione delle persone residenti nell’area interessata, terminata poco dopo le 8 senza particolari problemi. I militari hanno quindi proceduto al despolettamento della bomba, consentendo di eliminare il pericolo e autorizzare il rientro degli abitanti nelle proprie case intorno alle 10.
Una volta disinnescato, l’ordigno è stato trasferito in un sito individuato nel territorio di Alfonsine, dove è stato fatto brillare in sicurezza. Le operazioni si sono concluse definitivamente poco prima delle 12.30.
Al termine dell’intervento, il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per il coordinamento tra le diverse strutture coinvolte.
«Ritengo doveroso ringraziare i militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” per il preziosissimo lavoro svolto e tutte le componenti della cabina di regia per la loro perfetta sinergia, che ha consentito di concludere le operazioni in assoluta sicurezza».