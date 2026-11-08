Disinnescata e fatta brillare la bomba d’aereo da 500 libbre a Belricetto di Lugo: concluse le operazioni, evacuate 80 persone

Si sono concluse poco prima delle 12.30 di domenica 8 novembre le operazioni di disinnesco e brillamento della bomba d’aereo da 500 libbre, risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuta nelle scorse settimane in un terreno agricolo a Belricetto, frazione di Lugo. L’intervento si è svolto senza criticità e ha richiesto l’evacuazione temporanea di circa 80 residenti, che hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni già intorno alle 10, una volta completata la messa in sicurezza dell’ordigno.