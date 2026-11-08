I bambini della scuola di Roncalceci protagonisti della celebrazione del 4 Novembre a Filetto
A Filetto, domenica 8 novembre, la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate è stata celebrata con una cerimonia che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria “Martiri del Montone” di Roncalceci. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Cittadino di Filetto-Pilastro in collaborazione con la scuola, ha riunito bambini, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e numerosi genitori, nel segno della memoria, della pace e del valore delle istituzioni al servizio della comunità.
Alla manifestazione hanno partecipato Susanna Tassinari, presidente del Consiglio territoriale di Roncalceci, e Federica Moschini, assessora del Comune di Ravenna. I bambini hanno intonato canti dedicati alla pace e l’Inno nazionale di Mameli, dando vita a uno dei momenti più significativi della cerimonia.
A spiegare il senso della partecipazione della scuola è stata la maestra Alessandra, che ha ricordato come l’istituto porti avanti questa iniziativa da oltre vent’anni, coinvolgendo generazioni di alunni con l’obiettivo di trasmettere loro i valori della pace, della solidarietà e della condivisione. Un appuntamento che, nel corso del tempo, ha accompagnato la crescita di tanti bambini, oggi diventati adulti, mantenendo vivo il legame tra la scuola e il territorio.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo delle Forze dell’Ordine nella vita della comunità, con un riconoscimento all’attività dei Carabinieri della Stazione di Filetto, rappresentati dal maresciallo Giuseppe Casale. È stato ricordato il loro impegno quotidiano per la sicurezza delle famiglie e il sostegno garantito alla popolazione nei momenti più difficili, in particolare durante le alluvioni che hanno colpito il territorio negli ultimi anni.
Nel corso della commemorazione è stato rivolto anche un pensiero al brigadiere Gianfilippo Acciarri, recentemente scomparso, che per oltre vent’anni aveva prestato servizio alla Stazione dei Carabinieri di Filetto, diventando una presenza conosciuta dalla popolazione.
La celebrazione ha rappresentato così un’occasione per avvicinare le nuove generazioni al significato della ricorrenza, valorizzando il contributo delle Forze Armate, delle istituzioni e degli insegnanti alla vita delle comunità locali. Un impegno che il Comitato Cittadino e la scuola di Roncalceci continuano a condividere da oltre vent’anni, facendo della memoria e dell’educazione alla pace un momento di incontro tra generazioni.