I bambini della scuola di Roncalceci protagonisti della celebrazione del 4 Novembre a Filetto

A Filetto, domenica 8 novembre, la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate è stata celebrata con una cerimonia che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria “Martiri del Montone” di Roncalceci. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Cittadino di Filetto-Pilastro in collaborazione con la scuola, ha riunito bambini, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e numerosi genitori, nel segno della memoria, della pace e del valore delle istituzioni al servizio della comunità.

Alla manifestazione hanno partecipato Susanna Tassinari, presidente del Consiglio territoriale di Roncalceci, e Federica Moschini, assessora del Comune di Ravenna. I bambini hanno intonato canti dedicati alla pace e l’Inno nazionale di Mameli, dando vita a uno dei momenti più significativi della cerimonia.

A spiegare il senso della partecipazione della scuola è stata la maestra Alessandra, che ha ricordato come l’istituto porti avanti questa iniziativa da oltre vent’anni, coinvolgendo generazioni di alunni con l’obiettivo di trasmettere loro i valori della pace, della solidarietà e della condivisione. Un appuntamento che, nel corso del tempo, ha accompagnato la crescita di tanti bambini, oggi diventati adulti, mantenendo vivo il legame tra la scuola e il territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo delle Forze dell’Ordine nella vita della comunità, con un riconoscimento all’attività dei Carabinieri della Stazione di Filetto, rappresentati dal maresciallo Giuseppe Casale. È stato ricordato il loro impegno quotidiano per la sicurezza delle famiglie e il sostegno garantito alla popolazione nei momenti più difficili, in particolare durante le alluvioni che hanno colpito il territorio negli ultimi anni.

Nel corso della commemorazione è stato rivolto anche un pensiero al brigadiere Gianfilippo Acciarri, recentemente scomparso, che per oltre vent’anni aveva prestato servizio alla Stazione dei Carabinieri di Filetto, diventando una presenza conosciuta dalla popolazione.