Inaugurata la nuova sede dello Studio Odontoiatrico Saragoni-Vasina a Ravenna: al taglio del nastro il vicesindaco Fusignani

È stata inaugurata sabato 7 novembre, in via Martiri di Belfiore 1 a Ravenna, la nuova sede dello Studio Odontoiatrico Saragoni-Vasina. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui professionisti sanitari del settore pubblico e privato, era presente anche il vicesindaco Eugenio Fusignani, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e partecipato al tradizionale taglio del nastro.

Nel suo intervento, Fusignani ha sottolineato l’importanza degli investimenti nei servizi sanitari e nelle attività professionali, evidenziandone il valore anche per il territorio. «Ogni investimento nelle competenze e nei servizi alla persona rappresenta un contributo alla vitalità della nostra comunità. Quando si parla di salute, questo contributo assume un significato ancora più importante, perché riguarda direttamente il benessere e la qualità della vita dei cittadini».

Il vicesindaco si è soffermato anche sul ruolo della prevenzione e della salute orale, richiamando l’importanza di affiancare ai progressi tecnologici un rapporto di fiducia tra medico e paziente.

«Le tecnologie consentono diagnosi e cure sempre più efficaci, ma la fiducia si costruisce soprattutto attraverso l’ascolto, la chiarezza delle informazioni e la capacità di accompagnare ogni persona nelle proprie scelte terapeutiche. Competenza professionale e sensibilità umana devono procedere insieme».

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’intera équipe dello Studio Saragoni-Vasina, dai professionisti agli assistenti fino al personale addetto all’accoglienza e all’organizzazione, per il contributo quotidiano alla qualità delle prestazioni.

«L’inaugurazione rappresenta un traguardo importante, ma il successo di un progetto sanitario si costruisce ogni giorno, attraverso la serietà del lavoro, la continuità dell’impegno e la fiducia conquistata nel tempo», ha aggiunto Fusignani.