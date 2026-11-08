Maratona di Ravenna, oltre 15mila partecipanti alla grande festa del running. Trionfano Kirwa Kiprotich e la lughese Daniela Valgimigli

Una grande festa dello sport ha riempito questa mattina, domenica 8 novembre, le strade di Ravenna, trasformando la città in un palcoscenico internazionale per migliaia di runner arrivati da ogni parte del mondo. La Maratona di Ravenna Città d’Arte ha regalato ancora una volta uno spettacolo di colori, entusiasmo e partecipazione, con oltre 15mila iscritti alle principali gare della manifestazione e un intero fine settimana dedicato alla corsa. A conquistare la vittoria nella 42 chilometri è stato il keniano Nixon Kiprotich Kirwa, mentre tra le donne a tagliare per prima il traguardo è stata una commossa Daniela Valgimigli, atleta lughese che ha festeggiato anche la conquista del titolo di campionessa italiana.

Dopo la pioggia che sabato aveva accompagnato la ENI Ravenna Family Run e la Dogs&Run, il meteo ha concesso una tregua proprio nel giorno più atteso. Cielo prevalentemente coperto, qualche sprazzo di sereno e temperature ideali per correre hanno accompagnato gli atleti lungo il percorso, contribuendo a rendere ancora più riuscita una giornata che ha confermato la capacità della manifestazione di richiamare sportivi e appassionati ben oltre i confini nazionali.

A rendere l’atmosfera particolarmente festosa è stata anche la Martini Good Morning Ravenna 10K, che ha portato sulle strade migliaia di persone, tra runner, appassionati e partecipanti desiderosi di vivere la manifestazione senza l’assillo del cronometro. Ai nastri di partenza erano presenti anche il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e il prefetto Raffaele Ricciardi, che hanno condiviso uno dei momenti più partecipati della mattinata.

Una festa capace di coinvolgere l’intera città e di offrire, ancora una volta, una straordinaria vetrina per Ravenna, con le sue bellezze artistiche e monumentali a fare da cornice a una manifestazione che unisce sport, turismo e promozione del territorio.

I numeri confermano la dimensione raggiunta dall’evento. Alla chiusura delle iscrizioni online, il 2 novembre, Maratona e Consar Ravenna Half Marathon avevano raggiunto complessivamente 6.575 iscritti provenienti da 50 nazioni, di cui 2.380 nella 42 chilometri e 4.195 nella mezza maratona. A questi si aggiungono i 7.784 partecipanti alla Martini Good Morning Ravenna 10K, i 2.338 giovani registrati alla Family Run, senza contare familiari e accompagnatori, e la Dogs&Run, per la quale era stato fissato un limite massimo di 350 cani.

Sul piano agonistico, la gara maschile della maratona ha regalato un arrivo combattuto, con i primi quattro classificati racchiusi in appena venti secondi. A imporsi è stato Nixon Kiprotich Kirwa, del Kenya, che ha completato i 42,195 chilometri in 2 ore, 10 minuti e 47 secondi. Alle sue spalle si sono classificati l’etiope Fikadu Merga Kebede, secondo con un ritardo di appena 11 secondi, e l’eritreo Mogos Shumay Solomon, terzo a 13 secondi dal vincitore. Quarta posizione per un altro keniano, Caleb Alhamis Machas, arrivato a 20 secondi.

Il primo italiano al traguardo è stato Lorenzo Barbieri, quinto a 12 minuti e 7 secondi dal vincitore, seguito da Alessandro Macellaro, Gabriele Benedetti, Cosimo Damiano Albanese, Emanuele Repetto e Nicola Montecalvo, che hanno completato le prime dieci posizioni della classifica maschile.

Grandissima emozione, invece, per la gara femminile, che ha visto il successo della lughese Daniela Valgimigli. L’atleta, autrice di una incredibile rimonta, ha tagliato il traguardo in 2 ore, 48 minuti e 47 secondi, conquistando non soltanto la vittoria nella Maratona di Ravenna, ma anche il titolo di campionessa italiana. Un doppio traguardo festeggiato con evidente commozione, che ha dato un significato ancora più speciale alla giornata.

Alle sue spalle si sono piazzate la riminese Federica Moroni, seconda con un distacco di un minuto e 9 secondi, e Denise Tappatà, terza a 3 minuti e 10 secondi. A completare le prime sette posizioni sono state Elisa Viora, Blerina Bregu, Giorgia Venturi e Giorgia Bonci.

Grande spettacolo anche nella Consar Ravenna Half Marathon, con una competizione maschile di alto livello. Il successo è andato all’etiope Hachalu Mamo Alarsa, che ha concluso i 21,097 chilometri in 1 ora, 2 minuti e 45 secondi. Secondo posto per il keniano Lolkurraru Lengen, staccato di 16 secondi, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’italiano Stefano Cecere, arrivato a un minuto e 17 secondi dal vincitore.

Quarta posizione per il keniano Enos Kales Kakopil, seguito da Maxim Raileanu, Ian Waweru Kynyanjui, Giovanni Bianco, Daniele Felicetti, Andrea Bonoli ed Enrico Bartolotti.

Nella mezza maratona femminile a imporsi è stata invece l’etiope Tigist Derbe Tegene, che ha fermato il cronometro su 1 ora, 10 minuti e 22 secondi, precedendo di appena 12 secondi la keniana Sharon Jepchirchir Rutto. Terzo posto per un’altra etiope, Aberash Desta Degefe, a 19 secondi dalla vincitrice, a conferma di una gara particolarmente combattuta nelle posizioni di vertice.

A seguire si sono classificate Betelhem Derbush Tenaw, Salome Chepchumba Masobo, Faith Jemisto Kapkiron e Yeshiabebe Adenew Debebe. Prima italiana all’arrivo è stata Sara Ceccolini, ottava, davanti a Barbara Vassallo e Francesca Vassallo.