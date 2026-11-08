Maratona di Ravenna, oltre cento partecipanti con CISL FP Romagna per dire basta alle aggressioni nei servizi pubblici

Oltre cento persone, tra lavoratori, delegati sindacali e familiari, hanno partecipato alla Maratona di Ravenna 2026 con i colori della CISL FP Romagna, portando sulle strade della città un messaggio contro le aggressioni fisiche e verbali ai danni di chi lavora nei servizi pubblici. Per il terzo anno consecutivo, il sindacato ha scelto la manifestazione sportiva ravennate per richiamare l’attenzione su un fenomeno che coinvolge numerose categorie professionali, rinnovando una campagna di sensibilizzazione avviata nel 2024.

“Ogni passo un impegno – Corriamo insieme per chi non si ferma mai” è lo slogan che ha accompagnato l’iniziativa, alla quale hanno aderito partecipanti provenienti da Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Tra loro infermieri, medici, psicologi, operatori socio-sanitari, dipendenti comunali, provinciali, ministeriali e dell’INPS, insieme a iscritti, delegate e delegati sindacali e alle rispettive famiglie.

Una partecipazione che CISL FP Romagna considera particolarmente significativa perché riunisce professionalità differenti attorno alla richiesta di garantire sicurezza e rispetto a chi ogni giorno assicura assistenza, cure e servizi ai cittadini.

“La nostra presenza alla Maratona di Ravenna, per il terzo anno consecutivo, non è un appuntamento rituale e non vuole essere soltanto una bella iniziativa sportiva – dichiara Mario Giovanni Cozza, segretario generale CISL FP Romagna –. È una scelta precisa, che dà continuità a una campagna di sensibilizzazione che abbiamo avviato nel 2024 e che intendiamo portare avanti ogni giorno, dentro e fuori dai luoghi di lavoro”.

Il sindacato sottolinea come il contrasto alla violenza non possa limitarsi alla denuncia dei singoli episodi, ma debba tradursi in interventi di prevenzione, migliori condizioni organizzative e maggiori tutele per il personale. Negli ultimi anni, l’azione sindacale ha contribuito a rafforzare anche le garanzie contrattuali per le vittime di aggressioni, ma resta centrale la necessità di intervenire sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Le aggressioni a chi lavora nei servizi pubblici non possono essere considerate un rischio inevitabile del mestiere, né tantomeno essere normalizzate – prosegue Cozza –. Non possiamo accettare che chi si prende cura delle persone, garantisce assistenza, tutela diritti ed eroga servizi debba svolgere il proprio lavoro nella paura o nell’insicurezza. Dietro ogni professionista c’è una persona che merita rispetto, tutela e sicurezza e mai violenza”.

Per il segretario generale, la presenza di oltre cento partecipanti provenienti da tutta la Romagna dimostra come la campagna stia coinvolgendo una comunità sempre più ampia. “Vedere oltre cento persone partecipare, insieme alle proprie famiglie, da tutte le città della Romagna, con la presenza di tante professionalità diverse, è un segnale importante. Significa che il messaggio sta diventando patrimonio di una comunità sempre più ampia. Con questa iniziativa vogliamo ribadire che non basta indignarsi dopo un’aggressione: servono prevenzione, interventi concreti, ambienti di lavoro sicuri e soprattutto una cultura del rispetto”.

A condividere il significato dell’iniziativa è anche Francesco Marinelli, segretario generale CISL Romagna, che richiama la responsabilità collettiva nella tutela dei lavoratori pubblici. “Il rispetto di chi lavora nei servizi pubblici è un indicatore della qualità civile e sociale di una comunità. Le aggressioni non colpiscono soltanto le singole persone, ma incrinano il rapporto di fiducia tra cittadini, lavoratori e istituzioni. Difendere chi ogni giorno garantisce servizi a cittadini e imprese significa difendere un patrimonio collettivo e la coesione sociale”.

Marinelli evidenzia inoltre il valore della partecipazione di lavoratori e rappresentanti sindacali insieme alle proprie famiglie: “È particolarmente significativo vedere delegate e delegati partecipare insieme, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria presenza: è la dimostrazione concreta di quanto il sindacato sappia essere comunità, capace di unire le persone attorno a valori condivisi e di tradurli in una responsabilità collettiva che coinvolge istituzioni, parti sociali e società civile”.