Maratona di Ravenna, quasi cento atleti con disabilità al traguardo di “Correndo senza frontiere”

Quasi cento atleti con disabilità hanno vissuto questa mattina, domenica 8 novembre, l’emozione di partecipare alla Maratona di Ravenna, percorrendo tre chilometri dello stesso tracciato dei runner impegnati nella gara principale. È stata una giornata di sport, inclusione e festa quella dell’ottava edizione di “Correndo senza frontiere”, l’iniziativa promossa dal comitato territoriale CSI Ravenna e dalla cooperativa sociale La Pieve, che anche quest’anno ha permesso ai partecipanti di sentirsi maratoneti per un giorno, condividendo l’atmosfera della manifestazione.

La partenza è avvenuta dal Pala De André, dove si sono ritrovati gli atleti di diverse associazioni e cooperative del territorio. Il gruppo più numeroso era quello della Pieve, affiancato dai partecipanti del CSI, di Solidarietà Fattiva e, per la prima volta, di Ravenna Parkinson.

Lungo i tre chilometri del percorso non sono mancati applausi e incoraggiamenti, che hanno accompagnato i partecipanti fino al traguardo. Un’esperienza particolarmente significativa anche per chi, a causa delle proprie difficoltà motorie, ha dovuto affrontare il tragitto con maggiore fatica, ma ha voluto comunque completarlo per vivere la soddisfazione di attraversare l’arco d’arrivo della Maratona.

«Anche quest’anno abbiamo avuto la conferma di quanto sia bello per i partecipanti a questa iniziativa vivere un’esperienza di questo tipo all’interno della Maratona – commenta Alessandro Bondi, presidente del CSI Ravenna –. Vediamo la gioia nel volto sia degli atleti che dei loro accompagnatori e dei familiari. Anche chi fa molta fatica a camminare vuole comunque arrivare fino alla fine, proprio per la soddisfazione di passare sotto l’arco della Maratona».

Tra i momenti più divertenti della mattinata, quello vissuto durante il passaggio in Darsena, quando da una delle postazioni musicali allestite lungo il tracciato sono risuonate le note di “Mamma Maria”, celebre successo dei Ricchi e Poveri. La musica ha coinvolto immediatamente i partecipanti, che hanno improvvisato un trenino, trasformando per qualche istante il percorso in una festa collettiva.

Uno «splendido momento di gioia e di festa – racconta Bondi – che verrà messo nell’album dei ricordi personali di questa esperienza di ognuno di loro».

Il presidente del CSI ha voluto inoltre ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: «Ringrazio a nome del CSI e di tutti i partecipanti Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, organizzatore della Maratona, per il prezioso supporto che fornisce a questo evento, e tutti gli educatori e i volontari che si sono messi totalmente a disposizione dei nostri ragazzi».

A rendere ancora più speciale la giornata è stato anche un gesto di Barbara Vassallo, che nella Consar Ravenna Half Marathon femminile ha conquistato il nono posto assoluto e il sesto nella propria categoria. Al termine della gara, l’atleta ha scambiato la propria medaglia di partecipazione con quella di uno dei protagonisti di “Correndo senza frontiere”, regalando a entrambi un ricordo particolare di questa edizione.